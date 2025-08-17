هجوم 51% يُربك شبكة مونيرو ومنصة "Kraken" تُعلّق عمليات الايداع مؤقتا

أعلنت منصة “Kraken” تعليق عمليات إيداع عملة مونيرو (XMR) بعد هجوم بنسبة 51% على شبكة البلوكشين الخاصة بها في 12 أغسطس.

الهجوم ارتبط بتجمع التعدين المسمى “كيوبيك” الذي استحوذ على أكثر من نصف معدل التجزئة، وبلغ ذروته عند 2.6 جيجاهاش/ثانية، ما مكّنه من تنفيذ إعادة تنظيم عميقة شملت ست كتل، وأدى إلى حذف نحو 60 كتلة من الشبكة.

هذا النوع من الهجمات يسلّط الضوء على هشاشة بعض الشبكات المعتمدة على آلية إثبات العمل، خاصة تلك التي لا تمتلك قاعدة معدنين كبيرة، ما يجعلها عرضة للاستحواذ والسيطرة.

مونيرو، المعروفة بتركيزها على الخصوصية وإخفاء هوية المرسِل والمتلقّي والمبالغ، شهدت سابقا حوادث أمنية مثل هجوم الإغراق في مارس 2024، إلا أن الحادث الحالي يُعد أول اختبار لبروتوكول الإجماع الخاص بها.

أوضحت “Kraken” في بيانها أن تعليق عمليات الإيداع إجراء احترازي لحماية المستخدمين، مؤكدة أن عمليات السحب والتداول لا تزال تعمل بشكل طبيعي.

اللافت هو غياب أي توضيحات رسمية من فريق تطوير مونيرو، الأمر الذي زاد من قلق المجتمع.

واعتبرت جهات فاعلة في مجال الخصوصية أن هذا الصمت يعكس ضعف البنية التنظيمية للمشروع.

الحادث أعاد النقاش حول مركزية التعدين في شبكات العملات التي تركز على الخصوصية، والتهديد التنظيمي الذي تواجهه في البيئات المركزية مثل منصات التداول، حيث قد تُعتبر مصدرا لمخاطر إضافية.

