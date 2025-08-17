التحرر من تآكل القيمة المالية: هل يمكن للبيتكوين أن يكون الحل؟

في ظل بيئة اقتصادية تزداد صعوبة، حيث تتآكل القيمة المالية وتنخفض القدرة الشرائية للعملات التقليدية، يرى “آدم ليفينغستون”، مؤلف كتاب عصر البيتكوين، أن البيتكوين قد يوفر مخرج عملي من ما يسميه “عبودية الأجور”.

بحسب “ليفينغستون”، لا يعيش الموظفون اليوم مجرد حياة مهنية، بل يبيعون وقتهم مقابل أموال تتآكل قيمتها باستمرار.

يوصف هذا الواقع بأنه دورة استنزاف مستمرة، تعمل على استغلال الجهد البشري لصالح نظام مالي مركزي تُطبع فيه النقود بلا توقف، بينما تتجمد الرواتب وتتزايد تكلفة المعيشة.

تشير الإحصاءئيات إلى تراجع حاد في القدرة الشرائية للعملات الورقية، مثل الدولار، خلال العقود الماضية.

في المقابل، ارتفعت أسعار السكن والسلع الأساسية بشكل حاد، مما جعل من الاستقلال المالي هدف بعيد المنال لغالبية العاملين.

لا يدعو “ليفينغستون” إلى الاحتجاج أو المواجهة، بل إلى الانسحاب الهادئ من هذا النظام، والبحث عن بديل نقدي لا يخضع لأهواء البنوك المركزية والسياسات التضخمية.

وهنا يأتي دور البيتكوين، الذي يصفه بأنه آلة زمن للفقراء، لا تخضع للتضخم، ولا تتطلب إذن من أحد لاستخدامه.

على عكس النصائح المالية التقليدية مثل تنويع المحافظ أو الاستثمار في الصناديق المشتركة، يرى “ليفينغستون” أن الهدف الحقيقي هو التحرر من النظام بأكمله، وليس إدارة الفقر داخله.

ويؤكد أن البدء لا يتطلب مبالغ ضخمة، يكفي أن تبدأ بخطوة صغيرة مثل تكديس ما قيمته خمسة دولارات من البيتكوين يوميا لتبدأ في استعادة سيادتك المالية.

في نهاية المطاف، لا يعدك البيتكوين بالثراء، بل بالثبات.

البيتكوين خيار لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على قيمة جهدهم، بدلا من تركه يذوب في نظام مالي غير عادل.

