Coinbase تتوقع أن يكون “موسم العملات البديلة الشامل” على الأبواب

تام شمس - الجمعة 15 أغسطس 2025 03:33 مساءً - شهدت العملات البديلة نموًا ملحوظًا مؤخرًا، فيما تشير أوضاع سوق العملات المشفرة إلى احتمال حدوث تحول قريب نحو الأصول الرقمية خارج البيتكوين، بحسب ما ذكرت شركة Coinbase.

وقال ديفيد دونغ، الرئيس العالمي للأبحاث في “Coinbase Institutional”، في تقرير النظرة الشهرية الصادر يوم الخميس: “نعتقد أن الظروف الحالية للسوق تشير الآن إلى احتمال الانتقال إلى موسم عملات بديلة كامل مع اقترابنا من سبتمبر.”

انضم محلل Coinbase إلى مجموعة متزايدة من المتداولين والمراقبين الذين يتوقعون موسمًا وشيكًا للعملات البديلة.

وتعرف الشركة موسم العملات البديلة بأنه الفترة التي تتفوق فيها 75% على الأقل من أكبر 50 عملة بديلة من حيث القيمة السوقية على أداء البيتكوين (BTC) خلال الـ 90 يومًا السابقة.

وأضاف دونغ أن هناك “رأس مال تجزئة كبيرًا جالسًا على الهامش” في صناديق أسواق المال، مشيرًا إلى أن تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد “يفتح المجال أمام مشاركة أكبر للمستثمرين الأفراد على المدى المتوسط”.

أظهر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر يوليو أن التضخم ظل ثابتًا عند 2.7% على أساس سنوي، ما رفع احتمالية خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 92% في أسواق العقود الآجلة.

ويُحتمل أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى جذب رؤوس أموال جديدة للسوق، مما قد يكون محفزًا للأصول عالية المخاطر مثل العملات البديلة.

ارتفعت نسبة هيمنة الفائدة المفتوحة على العملات البديلة. المصدر:Coinbase

هيمنة البيتكوين في تراجع

من العوامل الأخرى التي تدعم قدوم “موسم العملات البديلة” تراجع هيمنة البيتكوين على إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة.

فقد تراجعت هيمنة البيتكوين بنحو 10% من أكثر من 65% في مايو إلى 59% بحلول أغسطس، ما يشير إلى “بدايات انتقال رؤوس الأموال نحو العملات البديلة”، بحسب دونغ.

حاليًا، تبلغ هيمنة البيتكوين 59.5%، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر يناير، وفقًا لبيانات TradingView.

وقال المتداول اليومي في العملات المشفرة إيتو شيموتسوما يوم الخميس: “هيمنة البيتكوين سجلت أول تقاطع شهري هبوطي لها منذ يناير 2021، حينها ارتفعت العملات البديلة لمدة أربعة أشهر فقط، وإذا تكرر الأمر الآن، فقد نشهد موجة صعود مستمرة حتى ديسمبر 2025.”

انخفضت هيمنة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر ونصف. المصدر: TradingView

مؤشرات موسم العملات البديلة ترتفع

كما أشار دونغ إلى أن مؤشرات موسم العملات البديلة آخذة في الارتفاع، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى 75 الذي يُستخدم تاريخيًا لتعريف هذه المواسم، رغم أن القيمة السوقية للعملات البديلة ارتفعت بأكثر من 50% منذ أوائل يوليو.

حاليًا، يبلغ مؤشر موسم العملات البديلة من “كوين ماركت كاب” 44 بعد أن كان أقل من 25 في يوليو، فيما يبلغ مؤشر “بلوك تشين سنتر” 53 (محايد)، ومؤشر “كريبتو رانك” مستوى 50.

اهتمام المؤسسات بالإيثريوم يدفع الموسم

قال دونغ إن الزخم الحالي مدفوع من قبل خزائن الأصول الرقمية وسرديات العملات المستقرة، موضحًا أن الفجوة بين مؤشرات موسم العملات البديلة وإجمالي قيمتها السوقية “تعكس الاهتمام المؤسسي المتزايد بالإيثريوم”.

وأضاف: “مع صعود القيمة السوقية للعملات البديلة وإظهار مؤشر موسم العملات البديلة إشارات إيجابية مبكرة، نعتقد أن الظروف مهيأة لاحتمال حدوث انتقال إلى موسم عملات بديلة أكثر نضجًا مع دخولنا سبتمبر.”

وقالت جوانا ليانغ، الشريك المؤسس لشركة رأس المال المخاطر “جي سكوير” في سنغافورة، لموقع Cointelegraph: “هناك ثلاثة شروط أساسية يجب أن تتوافر لحدوث موسم العملات البديلة: خلفية اقتصادية كلية داعمة، تراجع هيمنة البيتكوين، ووجود سردية قوية جديدة.”

وأضافت: “الدورات السابقة كانت مدفوعة بمحركات واضحة: عروض الطرح الأولي للعملات (ICOs) في 2017–2018، وشبكات الطبقة الأولى في 2018–2019، والتمويل اللامركزي (DeFi) و الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في 2021–2022.”

وختمت بالقول: “في هذه الدورة، ما زال السوق ينتظر إشارة قوية من السوق الأولية يمكنها جذب رؤوس أموال جديدة بشكل كبير وإشعال موسم العملات البديلة بالفعل.”