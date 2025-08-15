مشروع قانون في نيويورك لفرض ضريبة 0.2% على معاملات العملات المشفرة والـNFT

تام شمس - الجمعة 15 أغسطس 2025 03:33 مساءً - يسعى مشرّع في ولاية نيويورك إلى فرض ضريبة على مبيعات وتحويلات العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، بموجب مشروع قانون قدّم إلى الجمعية التشريعية للولاية.

مشروع القانون رقم 8966، الذي قدمه عضو الجمعية الديمقراطي فيل ستيك يوم الأربعاء، يقترح فرض ضريبة انتقائية بنسبة 0.2% على "المعاملات بالأصول الرقمية، بما في ذلك بيع أو تحويل الأصول الرقمية".

في حال تمريره، سيدخل القانون حيز التنفيذ فورًا، على أن تُطبَّق الضريبة على جميع المبيعات والمعاملات بدءًا من 1 سبتمبر. ومن المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية كبيرة للولاية، نظرًا لأن مدينة نيويورك تعد أكبر مركز مالي وتقني في العالم، وتضم صناعات تبنت العملات المشفرة عبر شراء مليارات الدولارات من التوكنات أو تقديم منتجات مالية قائمة على الأصول الرقمية.

ضريبة العملات المشفرة لتمويل برامج مكافحة الإدمان في المدارس

ينص مشروع ستيك على تخصيص عائدات هذه الضريبة لتوسيع برنامج "الوقاية من تعاطي المواد والتدخل" في المدارس بشمال ولاية نيويورك.

كما يوضح أن القانون سيعدل لوائح الضرائب في الولاية ليشمل "العملات الرقمية، والقطع الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال أو الأصول المماثلة".

ولا يزال أمام المشروع عدة خطوات قبل أن يصبح قانونًا، إذ يجب أن يمر عبر لجنة متخصصة، ثم يُطرح للتصويت أمام الجمعية كاملة، قبل أن يُحال إلى مجلس الشيوخ، ثم إلى حاكم الولاية الذي يمكنه التصديق عليه أو رفضه.

ضرائب العملات المشفرة تختلف من ولاية لأخرى

في الولايات المتحدة، يمكن لكل من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات فرض الضرائب، وهو ما يدفع بعض الولايات إلى خفض أو حتى إلغاء ضرائب الشركات والدخل لجذب الأعمال، كما هو الحال في تكساس.

ولا تقدم معظم الولايات أي توجيهات حول كيفية تعامل سلطاتها الضريبية مع العملات المشفرة، بينما تعامل ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك الأصول الرقمية كالنقد، في حين تعفي ولايات أخرى مثل واشنطن العملات المشفرة من الضرائب، وفقًا Bloomberg Tax.

قوانين ضرائب العملات المشفرة حسب الولاية حتى يوليو 2022. المصدر: Bloomberg Tax

نيويورك موطن لكبار لاعبي الكريبتو

لطالما كانت نيويورك، وبالأخص مدينة نيويورك، مقرًا لأهم شركات صناعة الكريبتو نظرًا لمكانتها كمركز مالي عالمي.

مصدرو العملات المستقرة مثل Circle Internet Group وPaxos، إضافة إلى منصة التداول Gemini وشركة التحليلات Chainalysis، جميعها تتخذ من المدينة مقرًا لها، فضلًا عن العديد من الشركات الأخرى التي تدير مكاتبها هناك.

وكانت نيويورك أول ولاية أمريكية تطلق نظامًا تنظيميًا شاملًا للعملات المشفرة في عام 2015 عبر ما يعرف بـ BitLicense، وهي رخصة تنظيمية مثيرة للجدل دفعت العديد من الشركات إلى مغادرة الولاية بسبب صعوبتها، بينما رأت شركات مثل Circle وPaxos وGemini فيها فرصة لتنظيم أعمالها.