Garantex كانت لديها "خطط طوارئ" في المحاولة الأخيرة لإغلاقها من قبل السلطات

تام شمس - الجمعة 15 أغسطس 2025 03:33 مساءً - قالت شركة استخبارات البلوكشين TRM Labs إن منصة تداول العملات المشفرة Garantex Europe، التي فُرضت عليها عقوبات يوم الخميس، قد تكون لديها بالفعل خطة طوارئ تُمكّنها من الالتفاف على تأثير الإجراءات الأمريكية.

يوم الخميس، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جارانتيكس للمرة الثانية، إلى جانب منصتها الخلف Grinex.

لكن TRM Labs أوضحت في تقرير صدر يوم الخميس أن هذه العقوبات قد لا تكون فعّالة، إذ يبدو أن كيانات مثل جارانتيكس "تقوم بإعداد خطط طوارئ قبل فترة طويلة من التدابير المتوقعة لإنفاذ القانون"، بما يسمح لها بنقل العملاء والبنية التحتية والأموال بسرعة إلى منصات بديلة.

كانت جارانتيكس قناة رئيسية استخدمتها عصابات برامج الفدية لغسل الأموال غير المشروعة، ومعاملات أسواق الشبكة المظلمة، وتحويل أموال غير قانونية أخرى. وقدّرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها عالجت مليارات الدولارات من معاملات العملات المشفرة بين عام 2019 ومارس 2025.

خلفاء جاهزون قبل أشهر

في مارس، قامت السلطات الأمريكية والألمانية والفنلندية بإسقاط البنية التحتية لـGarantex، لكن وفقًا لـ TRM Labs، تُظهر سجلات الحكومة القيرغيزية أن منصة Grinex تم تأسيسها في ديسمبر 2024، أي قبل عملية المصادرة بوقت طويل، وكانت جاهزة لتولي النشاط.

كما بدأت المحافظ المرتبطة بجارانتيكس في يناير 2025، أي قبل أسابيع من الإغلاق، بتحويل الأموال إلى العملة المستقرة A7A5 المربوطة بالروبل الروسي، "مما يؤكد وجود معرفة مسبقة بإنفاذ القانون الوشيك ونية إنشاء قناة لنقل القيمة مقاومة للعقوبات"، وفقًا لشركة استخبارات البلوكشين.

تم نقل أموال من جارانتيكس قبل أسابيع من إغلاق بنيتها التحتية في مارس 2025. المصدر: TRM Labs

قُدّر أن جارانتيكس عالجت أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية حتى فرض العقوبات الأولى من OFAC عام 2022، ومئات الملايين من الدولارات الإضافية بعد ذلك.

وقالت TRM Labs: "لم توقف عملية الإطاحة متعددة الجنسيات في مارس 2025 هذه الأنشطة. بل قام قادة جارانتيكس بتنشيط خطة طوارئ يبدو أنها كانت موجودة منذ أشهر".

وأضافت: "في الأيام التي تلت تعطيل جارانتيكس، بدأت قنوات تيليغرام المرتبطة بالمنصة في الترويج لـ Grinex كمنصة جديدة توفر وظائف مألوفة".

منصة Meer ربما خطة احتياطية أخرى

ذكرت TRM Labs أن منصة تداول العملات المشفرة المعروفة باسم Meer كانت من أوائل المنصات التي أدرجت عملة A7A5، وتتشابه في خصائصها وواجهاتها مع جارانتيكس وGrinex.

كما تم تسجيل موقعها في ديسمبر 2024، في الوقت نفسه تقريبًا مع كل من Grinex وA7A5.

وأشارت الشركة إلى أن التوقيت يدل على "تطوير منسّق"، وأن ارتفاع حجم تداول Meer بعد إجراءات مارس 2025 ضد جارانتيكس يوحي بأنها "قد تكون بمثابة قناة إضافية للحفاظ على التدفقات" المرتبطة بالأنشطة المالية غير المشروعة للشبكة.

قد تكون منصة Meer مرتبطة أيضًا بمشغلي Garantex. المصدر: TRM Labs

A7A5 عنصر محوري أيضًا في التحايل على العقوبات

كان جزءًا أساسيًا من الانتقال من جارانتيكس إلى Grinex بعد الإغلاق هو إدخال عملة A7A5، التي ساعدت في تسهيل نقل واسترداد أموال العملاء المجمدة.

وقالت TRM Labs إن شبكة Garantex–Grinex–A7A5 تمثل "دراسة حالة مهمة" في مراقبة انتقال الأنشطة غير القانونية، وينبغي أن تدفع نحو تعزيز إجراءات العناية الواجبة بشأن العملات المستقرة المربوطة بالعملات الورقية ذات الحوكمة غير الشفافة.

وأضافت الشركة: "توضح هذه الحالة كيف يمكن إعادة توظيف العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية التي يتم تسويقها غالبًا كأدوات تسوية أو تعويض عادية لتصبح عناصر أساسية في استراتيجيات التحايل على العقوبات عند ربطها بشبكات شركات غامضة ومؤسسات مالية خاضعة للعقوبات".