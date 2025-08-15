المحلل المالي بيتر شيف: الذهب المُرمز سيتفوق على البيتكوين

يتوقع المحلل المالي المعروف “بيتر شيف” أن الذهب المُرمز سيتفوق على البيتكوين والعملات الرقمية المستقرة المدعومة بالدولار، معتبرا أن المستثمرين لن يحتاجوا لهذه المنتجات إذا توفرت عملة تمثل ذهب حقيقي.

This is what I've been saying for years. The best monetary asset to tokenize is gold. Tokenized gold impoves on all the monetary characeristics that gold has than Bitcoin lacks. It solves all the problems that Bitcoin can't. https://t.co/NNalYnOmc6 — Peter Schiff (@PeterSchiff) August 14, 2025

جاءت تصريحاته بعد إعلان شركة “BioSig Technologies”، المتخصصة في تكنولوجيا تصوير إشارات القلب والمدرجة في البورصة، عن جمع 1.1 مليار دولار لإنشاء خزانة ذهب مُرمز، عقب اندماجها مع منصة “Streamex” القائمة على شبكة سولانا.

يرى “شيف” أن الذهب هو أفضل أصل نقدي للترميز، لأنه يحسّن جميع الخصائص النقدية التي يتمتع بها المعدن الأصفر والتي يفتقر إليها البيتكوين، مثل السيولة العالية، وإمكانية الوصول العالمي، والأمان المعزز، وانخفاض الحواجز أمام الاستثمار.

لكن الفكرة أثارت انتقادات من بعض مستخدمي بيتكوين، الذين حذروا من مخاطر المركزية وإمكانية التلاعب بالسجلات، بالإضافة إلى تعرض المستثمرين لمخاطر الطرف الحافظ.

