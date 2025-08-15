هيئة الأوراق المالية الأمريكية تؤجل قرار صناديق ETF سولانا إلى أكتوبر القادم!

- 1/2
مددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فترة مراجعة صندوقي ETF سولانا المقترحين من “Bitwise” و”21Shares”، محددة موعد نهائي جديد في 16 أكتوبر 2025 لاتخاذ القرار.
يستهدف المقترحان إدراج وتداول الأسهم في بورصة “Cboe BZX” ضمن إطار القواعد المطبقة على الصناديق الاستئمانية للسلع.
التأجيل لم يؤثر كثيرا على سعر عملة سولانا حيث استقر سعر العملة قرب 190 دولار، بعد تراجعه من مستويات تقارب 210 دولار في وقت سابق من الأسبوع، وسط عمليات تصفية بقيمة 70 مليون دولار خلال 24 ساعة، وفقا لبيانات “Coinglass”.
ويرتبط هذا التراجع بصدور بيانات تضخم أمريكية أعلى من المتوقع؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو بنسبة 0.9% مقابل توقعات بـ0.2%، ليصل المعدل السنوي إلى 3.3% مقارنة بتوقعات عند 2.5%.
