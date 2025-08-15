كوين بيس تُكمل استحواذها على Deribit: التفاصيل

أعلنت شركة “كوين بيس” عن إتمام صفقة الاستحواذ على “Deribit” هذه الأخيرة التي تعد أكبر منصة تداول خيارات للعملات المشفرة عالميا من حيث الحجم والفائدة المفتوحة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع قدراتها في سوق المشتقات.

وصف “برايان أرمسترونغ” الرئيس التنفيذي لشركة “كوين بيس”، هذه الخطوة بأنها جزء من خطة بناء منصة تحتوي على كل شيء، مؤكدا أن خبرات فريق “Deribit” ستكون محورية في تطوير منتجات مشتقات رائدة عالميا.

أشارت الرئيسة والمديرة التنفيذية للعمليات في شركة كوين بيس، إلى أن الصفقة تمثل أكبر إنجاز في تاريخ العملات المشفرة.

تدير “Deribit” حاليا نحو 60 مليار دولار من الفائدة المفتوحة على جميع عقودها، وسجلت تداول بأكثر من تريليون دولار في العام الماضي.

كما شهدت المنصة في يوليو حجم تداول قياسي بلغ 185 مليار دولار بدعم من نشاط مؤسساتي متزايد.

ووفق بيانات “CoinGlass”، يبلغ إجمالي الفائدة المفتوحة على عقود البيتكوين الآجلة نحو 83 مليار دولار، تتصدرها منصة “CME” وبينانس.

الصفقة، التي أُعلن عنها لأول مرة في مايو، ستعزز محفظة كوين بيس التي تضم تداول العقود الفورية والآجلة والدائمة والخيارات.

تتوقع الشركة أن تتحمل “Deribit” نحو 10 مليون دولار كنفقات إضافية للتطوير والبنية التحتية.

منذ بداية العام، استحوذت كوين بيس على خمس شركات، بينها “Spindle” و”Roam” و”Liquifi”، ضمن استراتيجيتها التوسعية.

في يونيو، قبلت “Deribit” صندوق “BUIDL” الرقمي من بلاك روك كضمان، ما وفر للمستثمرين خيار ثابت ومُدر للعائد.

على صعيد السوق، استقر سهم COIN عند نحو 325 دولار بعد إغلاق التداول، دون رد فعل يُذكر على الإعلان، لكنه ارتفع 4% خلال الأسبوع و31% منذ بداية 2025، ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله في يوليو عند 420 دولار، بالتزامن مع وصول البيتكوين إلى مستوى قياسي فوق 120,000 دولار.

