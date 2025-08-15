موسم العملات البديلة يلوح في الأفق حسب تقرير كوين بيس

أفاد تقرير حديث من شركة “كوين بيس” أن موسم شامل للعملات البديلة قد يكون وشيك، مع توقع تفوق نحو 75% من هذه الأصول على أداء البيتكوين.

يرجّح التقرير أن خفض متوقع لسعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قد ينعش السوق بدلا من أن يشكل قمة أخرى للبيتكوين، خلافا لاعتقاد بعض المحللين.

ترى كوين بيس أن جزء كبير من رؤوس أموال المستثمرين الأفراد ما زال على الهامش، وأن أي تخفيف للسياسة النقدية قد يحفز دخولها للسوق.

تأتي هذه التوقعات في وقت شهدت فيه هيمنة البيتكوين على السوق تراجع ملحوظ إلى 59.39%، بانخفاض يزيد عن 10% منذ أواخر يونيو.

في 14 أغسطس، سجل سعر عملة الإيثيريوم (ETH) ذروة جديدة لعام 2025 أمام البيتكوين عند 0.039 BTC.

