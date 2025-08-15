رهان متصاعد: بنك “ويلز فارجو” يعزز استثماراته في البيتكوين عبر صندوق بلاك روك

رفع بنك “ويلز فارجو” بشكل ملحوظ استثماراته في صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة بلاك روك خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقا لإفصاح جديد قُدِّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

حتى 30 يونيو، بلغت قيمة حصة البنك في الصندوق أكثر من 160 مليون دولار، مقارنة بـ26 مليون دولار فقط في نهاية الربع الأول من سنة 2025.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع من مؤسسات مالية أمريكية كبرى نحو الصناديق المتداولة للبيتكوين.

أشارت تقارير سابقة إلى أن كلا من “ميريل لينش” و”ويلز فارجو”، التابعين لبنك أوف أمريكا، بدءا بتوفير منتجات البيتكوين المتداولة لعملاء إدارة الثروات عند الطلب.

كما رفع “ويلز فارجو” استثماراته في Invesco Galaxy Bitcoin Trust (BTCO) من 2.5 مليون دولار إلى نحو 26 مليون دولار.

في المقابل، خفّض البنك استثماراته في صناديق أخرى لبيتكوين تديرها شركات مثل ARK Invest/21Shares، وBitwise، وCoinShares/Valkyrie، وFidelity، وVanEck، إلى جانب بعض صناديق الإيثريوم المتداولة.

اقرأ أيضا:

شراكة كورية–فيتنامية لإطلاق أول منصة لتداول عملات رقمية محلية في فيتنام

سعر العملة الرقمية LINK يقفز بنسبة 40% والمشروع يرسخ نفسه كمحرك رئيسي لثورة RWA

