وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يصبحون "أكبر مستخدمي" إيثريوم.. وفقًا لمطوري Coinbase

تام شمس - الخميس 14 أغسطس 2025 03:34 مساءً - قد تفتح الوكلاء المستقلون أي البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي القادرة على التفكير وتنفيذ المعاملات دون تدخل بشري آفاقًا جديدة للتجارة الإلكترونية على شبكة إيثريوم، وذلك بفضل معيار ويب HTTP قديم تم تجاهله لفترة طويلة ولم يتم الاستفادة منه على البلوكشين إلا مؤخرًا.

حالة الاستجابة HTTP 402 “Payment Required” التي وُضعت قبل 30 عامًا بالتكامل مع مقترح تحسين إيثريوم (EIP 3009)، تمكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي من إجراء تحويلات للعملات المستقرة دون تدخل بشري، وفق ما ذكرت مؤسسة إيثريوم يوم الأربعاء، مشاركةً "سلسلة تغريدات ضيف" كتبها عضوا فريق تطوير Coinbase كيفن ليفو ولينكولن مور.

قال المطوران في منشور على منصة X إن الوكلاء المستقلين قد يصبحون "أكبر مستخدمي الطاقة" على إيثريوم، مشيرين إلى أن Coinbase نفذت بالفعل بروتوكول HTTP 402 عبر ما يُعرف بـ x402 payments protocol، وذلك بحسب حسابها على GitHub.

هذا التطور قد يكون محوريًا، إذ بات بإمكان وكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إلى الأموال وسداد المدفوعات مقابل الخدمات ذاتيًا، دون الحاجة لتدخل بشري في إدارة طلبات واجهة البرمجة (API) أو التخزين أو الحسابات.

يمكن أن يشمل ذلك سيناريوهات مثل سيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تغطي تكاليفها تلقائيًا، أو نماذج الذكاء الاصطناعي التي تنتج المحتوى عند الطلب، أو التطبيقات التي تستخدم العملات المستقرة لتخزين البيانات بشكل دائم.

وفي صورة مبسطة، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي يتداولون العملات الرقمية بالفعل من خلال تحليل بيانات السوق، وتنفيذ أوامر البيع والشراء، وتحسين المحافظ الاستثمارية في الوقت الفعلي دون تدخل بشري.

بسيطة مثل آلة البيع

شبّه ليفو ومور العملية بعمل آلة البيع، موضحين أن وكيل الذكاء الاصطناعي يتلقى طلب HTTP 402، ثم يوقع المعاملة ويدفع المبلغ للحصول على النتيجة المطلوبة.

وقالا: "رحلة واحدة فقط. مثل آلة البيع. ولا حاجة لفتح حسابات."

إيثريوم الأنسب لتطبيق HTTP 402

أوضح المطوران أن طبقة التسوية الخالية من الثقة في إيثريوم تجعلها الخيار الأمثل لتطبيق HTTP 402، حيث توفر طريقة أكثر كفاءة لإصدار الفواتير ومعالجة النزاعات مقارنة بالطرق التقليدية.

وأضافا: "هذه الوكلاء تحتاج إلى مدفوعات ذرية (Atomic Payments)، وسياسات قابلة للبرمجة، ومحافظ متوافقة ومتكاملة، وهذا ما توفره إيثريوم والعملات المستقرة تمامًا."

الاستخدام الفعلي بدأ بالفعل

أشار مطورو Coinbase إلى أن بعض المطورين بدأوا بالفعل في تجريب HTTP 402، مثل Hyperbolic Labs التي دمجته في نموذج لغوي ضخم، وProdia Labs التي تستخدمه لإنتاج الصور ومحتوى الفيديو.

واختتم ليفو ومور بالقول: "سحر x402 لا يقتصر على أن الوكلاء يمكنهم الدفع، بل على قدرتهم على ربط الخدمات ذاتيًا ضمن حلقات اقتصادية متكاملة."