سعر العملة الرقمية LINK يقفز بنسبة 40% والمشروع يرسخ نفسه كمحرك رئيسي لثورة RWA

برزت العملة الرقمية LINK كأحد أبرز المستفيدين من نمو سوق الأصول المرمزة (RWA)، مسجلة ارتفاع بنسبة 50% خلال أسبوعين، لتقترب من مستوى 24 دولار.

ويعتبر محللون، مثل “مايلز دويتشر”، أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي للاستفادة من التحول المؤسساتي نحو ترميز الأصول الحقيقية، بفضل هيمنته على سوق أوراكل الأسعار بنسبة 84% على شبكة الايثيريوم و68% عبر قطاع التمويل اللامركزي.

يرى “دويتشر” أن “Chainlink” تمثل البنية التحتية الضرورية لربط الأصول المرمزة على شبكات بلوكشين متعددة، مشيرا إلى أن تبني مؤسسات كبرى مثل “بلاك روك” و”سترايب” و”سيركل” يدعم توسعها.

كما تمتلك الشبكة نموذج اقتصادي قائمًا على آلية إعادة شراء دائمة، ما يحوّل التبني المباشر إلى ضغط شراء.

رغم المكاسب الأخيرة، لا تزال LINK منخفضة بنحو 55% عن ذروتها التاريخية البالغة 52.70 دولار في مايو 2021، مع مراقبة مستوى المقاومة عند 30 دولار كمحطة رئيسية للصعود.

في الوقت نفسه، شهدت الشبكة أكبر نشاط للعناوين منذ 8 أشهر وأعلى معاملات للحيتان منذ 7 أشهر، وفق بيانات “Santiment”، مما يعكس الاهتمام والزخم الحاصل حول العملة.

