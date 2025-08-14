قواعد Google Play الجديدة لن تؤثر على المحافظ الرقمية غير الحافظة

تام شمس - الخميس 14 أغسطس 2025 11:04 صباحاً - تحديث (13 أغسطس، 9:33 مساءً بالتوقيت العالمي): تم تحديث هذه المقالة لتوضيح أن متطلبات Google القادمة لن تنطبق على المحافظ الرقمية غير الحافظة.

أعلنت Google Play أنها ستلزم مزوّدي المحافظ الرقمية للعملات المشفرة في أكثر من 15 ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالحصول على تراخيص والامتثال لـ "معايير الصناعة" بموجب سياسة محدثة، مع التأكيد على أن هذا التعديل لا يشمل المحافظ غير الحافظة.

وبحسب إشعار السياسة من Google Play، ستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في 29 أكتوبر. وسيتعين على المطورين في الولايات المتحدة التسجيل لدى الجهات التنظيمية المحلية إما كجهة تقدم خدمات مالية أو كجهة لتحويل الأموال، بينما يجب على المطورين في الاتحاد الأوروبي التسجيل كمزوّدي خدمات أصول مشفرة (CASP).

في الولايات المتحدة، يتعين على الشركات المسجلة لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) كمزودي خدمات مالية تلبية متطلبات محددة، بما في ذلك تطبيق برنامج مكتوب لمكافحة غسل الأموال. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تبني إجراءات اعرف عميلك (KYC) وغيرها من التدابير.

وجاء رد Google على الانتقادات التي أثيرت عبر منصة X من مجتمع العملات المشفرة: "المحافظ الرقمية غير الحافظة لا تدخل ضمن نطاق سياسة Google Play الخاصة بتطبيقات تبادل العملات المشفرة والمحافظ البرمجية. نحن نقوم بتحديث مركز المساعدة لتوضيح ذلك".

Google Play ستلزم مطوري تطبيقات المحافظ الرقمية في 15 منطقة بالحصول على تراخيص. المصدر: Google

سجل متوتر بين Google Play وتطبيقات العملات المشفرة

شهدت علاقة Google Play بصناعة العملات المشفرة عدة توترات في السنوات الماضية؛ ففي عام 2018، حظرت تطبيقات تعدين العملات المشفرة، وفي عام 2020 أزالت لعبة الفيديو Bitcoin Blast.

وفي نفس العام، حذفت تطبيقات الأخبار المتخصصة بالعملات المشفرة، بما في ذلك تطبيقات Cointelegraph وCoindesk، دون إبداء أسباب.

وفي عام 2021، حظرت ثمانية تطبيقات مشفرة وصفتها بـ"المضللة" بزعم أنها خدعت المستخدمين لدفع أموال مقابل خدمة سحابية وهمية.

وفي عام 2023، أعلنت Google السماح بألعاب الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، مع اشتراط إفصاح المطورين عن هذه الميزة وحظر أي عناصر مقامرة. كما منعت صناديق "اللوت بوكس" التي تقدم للاعبين عناصر عشوائية مجهولة.

وبحسب صفحة محتوى البلوكتشين في متجر Google Play، هناك أربعة أنواع من التطبيقات تحظى باهتمام خاص حاليًا: بورصات العملات المشفرة والمحافظ البرمجية، المحافظ الرقمية، التطبيقات التي توزع أصولًا رقمية مرمزة، وألعاب الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ذات العناصر التفاعلية.