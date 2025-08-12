مطور الإيثريوم الأساسي "آمن وحر" بعد احتجازه في تركيا

تام شمس - الثلاثاء 12 أغسطس 2025 10:45 مساءً - أكد مطوّر الإيثريوم الأساسي فيديريكو كاروني، المعروف على منصة X باسم "Fede’s Intern"، أنه أُطلق سراحه بعد احتجازه في تركيا لمدة 24 ساعة على خلفية اتهامات بارتباطه ببروتوكول خصوصية على شبكة إيثريوم.

وقال كاروني في منشور على X يوم الاثنين: "أنا أخيرًا خارج [الاحتجاز]، آمن وحر. كانت هناك لحظة قصيرة بدا فيها الوضع سيئًا للغاية، لكن بفضل مساعدة الكثيرين تم إطلاق سراحي".

ووفقًا لكاروني، فقد اتهمه وزير الداخلية التركي بـ"مساعدة الآخرين على إساءة استخدام شبكة إيثريوم" في ارتباط مزعوم ببروتوكول خصوصية. ويعتقد كاروني أن الأمر مرتبط بورقة بحثية نُشرت في يناير 2022 تناولت خصوصية المستخدم على شبكة إيثريوم وبروتوكول Tornado Cash.

وأضاف: "لم نساعد أي شخص على القيام بأي نشاط غير قانوني، كان الأمر بحثًا بحتًا حول الخلاطات وخصائصها".

ورقة بحثية حول العملات المشفرة تركز على الخصوصية، يقول كاروني إنها ربما أدت إلى احتجازه المصدر: فيديريكو كاروني

الحادثة تضيف إلى نمط مقلق من توقيف مطوّري العملات المشفرة بسبب ارتباطهم ببروتوكولات خصوصية مفتوحة المصدر، وأبرزها ما حدث مع مؤسسي Tornado Cash، أليكسي بيرتسيف ورومان ستورم، حيث ينتظر الأخير حكمًا نهائيًا في محاكمة بارزة في نيويورك.

وقد يشكل الحكم سابقة لتجريم أدوات الخصوصية مفتوحة المصدر، على الأقل في الولايات المتحدة، مما يهدد الابتكار في التمويل اللامركزي ويقيد بشدة حقوق الخصوصية.

كاروني الآن في أوروبا بعد تلقيه المساعدة

وأوضح كاروني أنه موجود الآن في أوروبا، لكنه أشار إلى أن الوضع في البداية لم يكن مبشرًا، حيث أُبلغ بأنه سيتم سحب هاتفه المحمول منه ولن يُسمح له بالتحدث مع أي أحد.

وأشار إلى أن بعض أصدقائه المقربين من الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا والأرجنتين، وحتى الكنيسة الكاثوليكية، تدخلوا فورًا للمساعدة، إذ تواصل بعضهم مع مسؤولين كبار في تركيا لتأمين إطلاق سراحه.

وأضاف أن أعضاء من منظومة Solana وفروا أيضًا جهات اتصال وعرضوا المساعدة.

وقال: "لن أنسى أبدًا مساعدتهم، وآمل يومًا أن أتمكن من رد الجميل لكل من دعموني".

كاروني يلتقط صورة سيلفي بعد إطلاق سراحه من السلطات التركية. المصدر: فيديريكو كاروني

كاروني مستعد للعودة إلى تركيا

أوضح كاروني أن القضية ما زالت جارية، وأن محاميه في تركيا يعمل على إعداد دفاعه.

وأضاف: "ما زلنا لا نملك الصورة الكاملة لما حدث أو سبب حدوثه، لكننا سنجلب أفضل فريق ممكن لحل الأمر. وإذا لزم الأمر، [بمجرد] تسوية الأمور، سأعود لتبرئة اسمي والدفاع عن أنفسنا".

كاروني يتبرع لدعم الدفاع القانوني لستورم

وفي يوم الثلاثاء، قال كاروني إنه تبرع بمبلغ 500 ألف دولار من الإيثريوم (ETH) لدعم الدفاع القانوني لرومان ستورم، في ضوء ما حدث معه.

وأضاف: "الدفاع القانوني عن رومان أمر مهم لأن المبتكرين في كل مكان بحاجة لمعرفة أنهم يستطيعون دفع عجلة الابتكار إلى الأمام، وأن المجتمع سيقف بجانبهم حين يفعلون ذلك".