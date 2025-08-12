شركة مدرجة في ناسداك تهبط أسهمها بنسبة 50% بسبب رهان على عملة BONK الميمية

تام شمس - الثلاثاء 12 أغسطس 2025 10:45 مساءً - تراجعت أسهم شركة Safety Shot، المُصنِّعة للمشروبات والمدرجة في بورصة ناسداك، بنسبة 50% بعد إعلانها عن خطة لشراء عملة BONK الميمية بقيمة 25 مليون دولار كجزء من استراتيجية خزانة جديدة.

وأعلنت الشركة يوم الإثنين عن تحالف استراتيجي مع المساهمين المؤسسين لمشروع BONK بهدف دمج الشركة بعمق في منظومة هذه العملة الميمية.

وقالت Safety Shot إن قرارها بالتركيز على هذه العملة كأصل أساسي في خزانتها "يعتمد على مزاياها الواضحة والمميزة مقارنة بمنافسيها".

وأضافت أن الرمز المميز القائم على شبكة Solana "يستفيد من تقنية متقدمة تتيح معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة"، ما يمنحه ميزة تنافسية على عملات منافسة مثل Shiba Inu المرمز (SHIB) وPepe المرمز (PEPE)، التي "تتأثر بالرسوم العالية وبطء المعاملات" على شبكتي Ethereum وDogecoin المرمز (DOGE) والأخيرة ذات طبيعة تضخمية.

وتعد BONK خامس أكبر عملة ميمية من حيث القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار، مع 77 تريليون رمز متداول. وقد بلغت أسعارها ذروتها في نوفمبر 2024، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بنسبة 57% مع انحسار حمى عملات الميم خلال الأشهر الستة الماضية.

وأشارت Safety Shot إلى أنها استعدت لهذه الخطوة من خلال تسوية جميع الديون المستحقة والاحتفاظ بأكثر من 15 مليون دولار نقدًا. وتخطط الشركة لإصدار أسهم ممتازة بقيمة 35 مليون دولار قابلة للتحويل إلى أسهم عادية.

وقال الرئيس التنفيذي جارِت بون: "من خلال التحالف مع واحدة من أكثر النظم البيئية إثارة في الأصول الرقمية، فإننا نتخذ خطوة جريئة أولى نحو تحول مؤسسي أوسع لشركتنا".

وحاولت Cointelegraph التواصل مع Safety Shot للحصول على مزيد من التفاصيل، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.

تراجع أسهم Safety Shot

لم يلقِ القرار استحسان المستثمرين، إذ هبط سهم الشركة (SHOT) بأكثر من 50% يوم الإثنين ليصل إلى 0.59 دولار في التداولات اللاحقة للإغلاق.

وتعرف Safety Shot، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Jupiter Wellness، بمنتجها "Sure Shot" المخصص لتخليص الدم من الكحول. وكان بون شريكًا مؤسسًا والرئيس التنفيذي لشركة GBB Drink Lab التي طورت Safety Shot.

ورغم أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 36% خلال الشهر الماضي، فإنها ما زالت منخفضة بنسبة 22.5% منذ بداية العام.

انخفضت أسهم سيفتي شوت بعد الإعلان. المصدر: Google Finance

ليست أول خزانة شركات لعملات الميم

ليست Safety Shot أول شركة عامة تنشئ خزانة عملات ميمية. ففي مايو، أعلنت شركة GD Culture Group، المتخصصة في البث المباشر والتجارة الإلكترونية، عن خطط لجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار لاحتياطي خزانة عملات مشفرة يتضمن عملة TRUMP المرمز (TRUMP) الميمية التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي.

وتشير بيانات CoinMarketCap إلى أن القيمة السوقية لعملات الميم تراجعت بنسبة 25% منذ بداية العام، في حين ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 22% خلال الفترة نفسها.