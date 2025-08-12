تدفّقات قياسية بـ1 مليار دولار إلى صناديق الإيثريوم وسط مؤشرات صعودية قوية لـETH

تام شمس - الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:38 مساءً - شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم (Ether ETFs) أكبر تدفقات صافية يومية في تاريخها يوم الإثنين، حيث بلغ إجمالي التدفقات عبر جميع الصناديق نحو 1.01 مليار دولار.

جاء ذلك في وقت تحولت فيه العديد من المؤشرات الرئيسية إلى الاتجاه الصعودي، وقفزت عملة الإيثريوم (ETH) بنسبة 45% خلال الثلاثين يومًا الماضية.

وفقًا لبيانات Farside Investors، تجاوزت التدفقات إلى صناديق الإيثريوم نظيرتها الخاصة بالبيتكوين (BTC) بفارق كبير، حيث لم تتجاوز التدفقات الصافية لمنتجات البيتكوين 178 مليون دولار في اليوم نفسه.

استحوذ صندوق iShares Ethereum Trust ETF المرمز (ETHA) التابع لشركة BlackRock على الحصة الأكبر من هذه التدفقات، مسجّلًا رقمًا قياسيًا بلغ 640 مليون دولار.

وجاء Fidelity Ethereum Fund المرمز (FETH) في المرتبة الثانية، محققًا أيضًا أكبر تدفق يومي في تاريخه بقيمة 277 مليون دولار.

تجاوز صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق الإيثر المتداولة الفورية مليار دولار أمريكي يوم الاثنين. المصدر: Farside Investors

المؤشرات الصعودية للإيثريوم

تزامنت هذه التدفقات القياسية مع مؤشرات فنية وأساسية إيجابية، حيث انخفضت حيازات الإيثريوم على المنصات المركزية إلى أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات، لتصل يوم الخميس إلى 15.28 مليون ETH وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016، بحسب بيانات Glassnode.

عادة ما يُنظر إلى سحب الأصول الرقمية من البورصات على أنه إشارة صعودية، إذ يُحتمل أن المستثمرين يضعونها في محافظ التخزين طويلة الأجل.

وفي منشور على منصة X يوم الإثنين، أوضحت منصة Token Terminal أن شبكة الإيثريوم ما زالت السلسلة المهيمنة في مجال الأصول المرمّزة، إذ تستحوذ على نحو 58% من إجمالي الأصول المرمّزة عبر جميع الشبكات. كما تجاوزت قيمة الأصول المحصصة على شبكة الإيثريوم حاجز 150 مليار دولار لأول مرة.

تراكم مستمر من قبل صناديق الإيثريوم والخزائن المؤسسية

أشار المؤثر في مجال الكريبتو أنتوني ساسانو إلى أن صناديق الإيثريوم اشترت أكثر من 50% من إجمالي الإيثريوم الصافي الذي تم إصداره منذ الانتقال إلى آلية إثبات الحصة (The Merge) في أواخر 2022.

منذ ذلك التحول، أصدرت الشبكة أكثر من 451,000 ETH، في حين أن التدفقات الصافية إلى صناديق الاستثمار يوم الإثنين وحده بلغت 238,000 ETH أي ما يزيد على نصف صافي الإصدارات منذ The Merge في يوم واحد فقط.

كما ارتفعت قيمة الأصول الخاضعة لإدارة الشركات المالكة للإيثريوم إلى 13 مليار دولار يوم الإثنين بفضل ارتفاع سعر ETH.

دعوات للحذر

على الرغم من الاتجاه الصعودي، أظهرت البيانات زيادة في نشاط المتداولين قصيري الأجل لجني الأرباح، ما يشير إلى توقع بعضهم تصحيحًا في الأسعار.

وحذر فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك للإيثريوم، يوم الخميس من أن اتجاه الشركات نحو شراء الإيثريوم لخزائنها قد يتحول إلى "لعبة مفرطة الرفع المالي" تنطوي على مخاطر كبيرة.