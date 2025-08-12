انخفاض أسهم SharpLink بعد صفقة بقيمة 400 مليون دولار لزيادة حيازات الإيثريوم

تام شمس - الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:38 مساءً - تراجعت أسهم شركة SharpLink Gaming، وهي شركة تسويق للمراهنات الرياضية تحولت إلى شركة احتياطي لإيثريوم، مع نهاية جلسة تداول الاثنين بعد إعلانها عن صفقة بقيمة 400 مليون دولار تهدف إلى زيادة حيازاتها من العملات المشفرة.

وقالت SharpLink يوم الاثنين إنها أبرمت اتفاقية لشراء أسهم مع "خمسة مستثمرين مؤسسيين عالميين"، لدعم حيازاتها من عملة Ether المرمز (ETH)، والتي قالت إنها "من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار".

وتم بيع أسهم الشركة بسعر 21.76 دولارًا للسهم، بإجمالي عائدات قدره 400 مليون دولار، على أن تُغلق الصفقة يوم الثلاثاء، رهناً باستيفاء الشروط.

تحتل SharpLink المركز الثاني بين الشركات العامة من حيث أكبر حيازات من الإيثريوم، ويرأس مجلس إدارتها المؤسس المشارك لإيثريوم Joseph Lubin. وهي واحدة من عشرات الشركات التي انضمت مؤخرًا إلى موجة جمع الأموال لشراء العملات المشفرة.

أسهم SharpLink تتراجع في التداول وتتعافى بعد الإغلاق

أنهت أسهم SharpLink Gaming المرمز (SBET) جلسة الاثنين منخفضة بنسبة تزيد على 6.6% عند 22.34 دولارًا بعد إعلان الصفقة، لكنها تعافت قليلاً في التداولات اللاحقة، مرتفعة بنحو 3.5% إلى 23.10 دولارًا.

هذا الانخفاض محا جزءًا من المكاسب التي حققتها الأسهم خلال الأيام الخمسة الماضية، إذ وصلت إلى أكثر من 28 دولارًا في تداولات الاثنين المبكرة.

انخفضت أسهم SharpLink يوم الاثنين بعد أحدث صفقة لها بقيمة 400 مليون دولار. المصدر: Google Finance

ورغم ذلك، فإن سهم SharpLink ما زال مرتفعًا بنسبة 17.5% خلال آخر خمسة أيام تداول، وبنسبة 189% منذ بداية العام، بعد أن بدأت الشركة بشراء الإيثريوم في مايو الماضي.

وفي منتصف يونيو، هبط السهم بنسبة 73% في جلسة تداول واحدة بعد الإغلاق، عقب تقديم الشركة ملفًا لإعادة بيع محتملة لـ 58.7 مليون سهم عادي، وهو ما دفع Lubin للتوضيح عبر منصة X أن البعض "أساء تفسير" هذا الإجراء، مؤكداً أنه إجراء قياسي.

حتى يوم الأحد، جمعت SharpLink ما مجموعه 598,800 ETH، تقدر قيمتها حاليًا بنحو 2.57 مليار دولار مع تداول الإيثريوم عند حوالي 4,300 دولار. وتأتي الشركة خلف BitMine Immersion Technologies، أكبر شركة من حيث حيازات الإيثريوم، والتي تمتلك أكثر من 1.15 مليون ETH بقيمة تقارب 5 مليارات دولار.

SharpLink تجمع نحو مليار دولار في أسبوع

جمعت الشركة ما يقرب من 900 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو ما قال عنه الشريك المشارك والرئيس التنفيذي Joseph Chalom إنه "يؤكد ثقة السوق في استراتيجية SharpLink لاحتياطي الإيثريوم".

وأضاف: "سرعة وحجم هذه الاستثمارات يعكسان ليس فقط ثقة المستثمرين في SharpLink، بل أيضاً الاعتراف المتزايد بالإمكانات التحويلية لعملة الإيثريوم".

وفي يوم الخميس، أعلنت SharpLink عن إبرام صفقة شراء أسهم بقيمة 200 مليون دولار مع أربعة مستثمرين مؤسسيين لم يتم الكشف عنهم، وذلك بعد أيام فقط من إعلانها في 5 أغسطس جمع 264.5 مليون دولار من العائدات الصافية عبر عرض أسهم مباشر في السوق.

وقالت الشركة في بيانها الأخير إنها ما زالت تمتلك نحو 200 مليون دولار من عائدات هذا العرض لم تُستخدم بعد.

الإيثريوم يواصل الصعود

عاد Ether للاقتراب من أعلى مستوى له على الإطلاق بعد أشهر من الأداء المتراجع أمام البيتكوين.

ورغم استقراره خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلا أن الإيثريوم ارتفع بنسبة 44.5% خلال الثلاثين يوماً الماضية، صاعداً من أقل من 3,000 دولار إلى أكثر من 4,300 دولار يوم الاثنين، وفق بيانات CoinGecko.

ويتم تداوله حالياً عند 4,278 دولارًا، أي أقل بنحو 12% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 4,878 دولارًا الذي سجله في 10 نوفمبر 2021.