مستشار ترامب للعملات المشفرة يخطط لشراء بيتكوين بقيمة 762 مليون دولار هذا الأسبوع

تام شمس - الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:38 مساءً - أعلن ديفيد بيلي، الداعم للبيتكوين والمستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياسات العملات المشفرة، عن خطط لشراء بيتكوين بقيمة 762 مليون دولار، بدءًا من يوم الثلاثاء.

وقال بيلي يوم الاثنين: "منذ دخولي عالم البيتكوين، لطالما كان لدي حلم بشراء مليار دولار من البيتكوين في عملية واحدة. غدًا سيتحقق هذا الحلم".

أشار بيلي لاحقًا إلى أن مبلغ المليار دولار كان زيادةً "سخيةً" عن مبلغ 762 مليون دولار. المصدر: ديفيد بيلي

وأضاف لاحقًا أن مبلغ المليار دولار كان "تقريبًا سخياً" وأن القيمة الحقيقية تبلغ 762 مليون دولار. ويعادل هذا المبلغ نحو 6,400 بيتكوين (BTC) وفقًا للأسعار الحالية.

أوضح بيلي أن عملية الشراء ستُنفذ باستخدام إستراتيجية "متوسط السعر المرجح بالحجم" (VWAP)، التي تقسم الصفقة الكبيرة إلى أوامر تداول أصغر لتقليل الانزلاق السعري ومنع اضطراب السوق، بدلاً من الشراء المباشر في السوق.

بيلي هو الرئيس التنفيذي لشركة Nakamoto Inc. القابضة المتخصصة في البيتكوين، والمشارك في تأسيس الشركة الأم لمجلة Bitcoin Magazine، وهي BTC Inc.، وقال:

"لدينا في شركة Nakamoto إستراتيجية فريدة؛ وعندما تشاهدونها قيد التنفيذ، ستدركون لماذا سنكون من أكبر حاملي البيتكوين في العالم"، مضيفًا: "نحن نبني قوة ضاربة في عالم البيتكوين".

رفع الوعي بالبيتكوين في الولايات المتحدة

شغل بيلي منصب مستشار خلال حملة ترامب الانتخابية، ويُنسب إليه الفضل في كونه شخصية محورية في تحوّل الرئيس تجاه البيتكوين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عبّر عن طموحه لجمع 200 مليون دولار لصالح لجنة عمل سياسية (PAC) لدعم مصالح البيتكوين في الولايات المتحدة. وقال حينها:

"لقد تعلمت الكثير عن السياسة وكيف تُدار اللعبة هذا العام. أفكر في جمع لجنة عمل سياسية بقيمة 100 إلى 200 مليون دولار، تكون شركة Nakamoto الداعم الرئيسي لها، لدفع أولويات البيتكوين".

Nakamoto تتبنى ضفدع الثور كتميمة

غيّرت شركة Nakamoto تميمتها يوم الاثنين إلى ضفدع الثور الأمريكي، وشرح بيلي أن هذا الكائن يمثل "مُخزنًا أسطوريًا للكنوز، مفترسًا على قمة السلسلة الغذائية، نوعًا غازيًا، ومستعدًا لالتهام أي شيء يزيد من حصتنا من البيتكوين".

ناكاموتو يتبنى الضفدع الأمريكي كتميمة له. المصدر: Nakamoto

في يونيو، جمعت الشركة 51.5 مليون دولار من رأس المال عبر طرح خاص في صفقة أسهم عامة، وفقًا لبيان صادر عن شريك الاندماج KindlyMD.

ارتفاع مستمر في حيازات الشركات من البيتكوين

وفق بيانات BitcoinTreasuries.NET، أضافت ما لا يقل عن 17 مؤسسة بيتكوين إلى خزائنها خلال الشهر الماضي. وبلغ إجمالي عدد الشركات العامة والخاصة التي تحتفظ بالأصل 221 شركة، بحصيلة تتجاوز 1.24 مليون بيتكوين.