منصة Bithumb تخفض رافعة الإقراض بالعملات المشفرة إلى النصف وتقلص حدود القروض بنسبة 80%

تام شمس - الثلاثاء 12 أغسطس 2025 03:33 مساءً - شدّدت منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية Bithumb القواعد الخاصة بخدمة الإقراض بالعملات المشفرة التي أطلقتها قبل شهر واحد، حيث خفضت نسبة الرافعة المالية إلى النصف وقلّصت بشكل حاد حدود القروض، في خطوة تهدف إلى معالجة مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر.

وقالت المنصة يوم الاثنين إنها استأنفت خدمة الإقراض بعد أن علّقتها في 29 يوليو بسبب "حجم الإقراض غير الكافي"، وذلك وفقًا لتقرير من صحيفة Kookmin Ilbo الكورية الجنوبية.

وأضافت Bithumb في بيانها: "بعد مراجعة شاملة للخدمة بأكملها، أُجريت بعض التعديلات لحماية المستثمرين وتحسين جودة الخدمة". وقد خُفضت نسبة الرافعة المالية القصوى من 4 أضعاف إلى ضعفين، كما تم تقليص الحد الأقصى للإقراض من مليار وون كوري (726 ألف دولار) إلى 200 مليون وون (145 ألف دولار)، أي بانخفاض بنسبة 80%.

وينطبق الحد الجديد على جميع المستثمرين، حتى أولئك الذين تجاوز حجم تداولهم التراكمي خلال السنوات الثلاث الماضية 100 مليار وون (72 مليون دولار)، بحسب التقرير.

كوريا الجنوبية تُشكّل فريق عمل لتنظيم إقراض الأصول الرقمية

في 31 يوليو، شكّلت لجنة الخدمات المالية (FSC) وهيئة الإشراف المالي (FSS) في كوريا الجنوبية فريق عمل بالتعاون مع معهد كوريا للتمويل والبورصات المحلية لوضع "إرشادات خدمة إقراض الأصول الافتراضية".

ويضم فريق العمل أعضاءً من الـ FSC والـ FSS وتحالف بورصات الأصول الرقمية (DAXA) الذي يمثل أكبر خمس منصات تداول في البلاد. وسيعتمد الفريق على المعايير الدولية وأنظمة سوق الأسهم واحتياجات سوق العملات المشفرة الكوري لتصميم قواعد تحدد حدود الرافعة المالية، ومعايير الأصول المؤهلة، ومتطلبات الشفافية في المخاطر.

كما طلبت السلطات من البورصات إعادة تقييم الخدمات عالية المخاطر أو ذات الوضع القانوني غير الواضح، خصوصًا تلك التي تشمل رافعة مالية مفرطة أو قروضًا مقومة بالعملات الورقية.

وبحسب التقرير، قامت Bithumb بمراجعة شروط خدمتها بالتشاور مع الجهات التنظيمية قبل استئناف العمليات تحت الحدود الجديدة.

أكثر من ربع الكوريين في الفئة العمرية 20–50 يمتلكون عملات مشفرة

وفقًا لتقرير صادر عن معهد هانا للتمويل، فإن أكثر من واحد من كل أربعة كوريين جنوبيين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عامًا يمتلك عملات مشفرة، وتشكل العملات الرقمية في المتوسط نحو 14% من محافظهم المالية. وسُجلت أعلى نسبة ملكية بين من هم في الأربعينيات (31%)، تليها الفئة العمرية في الثلاثينيات والخمسينيات.

وكما أشير سابقًا، فإن المستثمرين الأفراد في كوريا الجنوبية بدأوا بالتحول من أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى إلى الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة، حيث ارتفعت حصتهم من بين أكبر 50 سهمًا صافيًا مشتراة من 8.5% في يناير إلى 36.5% في يونيو، قبل أن تنخفض إلى 31.5% في يوليو.