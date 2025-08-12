شركة Circle المُصدرة لـ USDC تعتزم إطلاق بلوكتشين Arc من الطبقة الأولى هذا العام

تام شمس - الثلاثاء 12 أغسطس 2025 02:55 مساءً - قالت شركة Circle، وهي شركة أمريكية مدرجة في البورصة ومُصدرة لعملة USDC المستقرة، إنها تعتزم إطلاق بلوكتشين من الطبقة الأولى (Layer-1) متوافق مع Ethereum Virtual Machine المرمزة (EVM) في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلنت الشركة، في نتائج الربع الثاني التي كشفت عنها يوم الثلاثاء، عن شبكة جديدة تحمل اسم Arc، مصممة لتكون “أساسًا على مستوى المؤسسات” لمدفوعات العملات المستقرة، وتحويلات العملات الأجنبية، وتطبيقات أسواق رأس المال.

ومن المقرر أن يتم إطلاق Arc على شبكة تجريبية عامة، حيث ستكون عملة USDC هي رمز الغاز الأصلي للشبكة، ما يتيح للمستخدمين دفع رسوم المعاملات باستخدام العملة المستقرة.

إلى جانب الإعلان عن Arc، كشفت Circle عن زيادة بنسبة 53% على أساس سنوي في إجمالي الإيرادات ودخل الاحتياطي في الربع الثاني، ليصل إلى 658 مليون دولار.

“منصة متكاملة للنظام المالي عبر الإنترنت”

وفقًا لـ Circle، فإن بلوكتشين Arc القادم “مصمم خصيصًا لتمويل العملات المستقرة”، ويمثل خطوة مهمة في مهمة الشركة لبناء “منصة متكاملة للنظام المالي عبر الإنترنت.”

وبالإضافة إلى اعتماد USDC كرمز غاز أصلي، ستوفر Arc محركًا مدمجًا لتحويل العملات المستقرة، وإنهاء المعاملات خلال أقل من ثانية، وخيارات خصوصية اختيارية، مضيفة:

“سيتم دمج Arc بالكامل عبر منصة وخدمات Circle، مع الحفاظ على التوافق الكامل مع العشرات من شبكات الشركاء الأخرى التي تدعمها Circle.”

حتى وقت كتابة التقرير، بلغ رأس المال السوقي لـ USDC نحو 65.6 مليار دولار، وتعمل العملة على ما مجموعه 24 شبكة.

وتُعد شبكة Ethereum الأكبر من حيث حجم USDC، حيث يبلغ إجمالي المعروض منها على الشبكة حوالي 42.6 مليار دولار، وفق بيانات Circle.

هذه قصة قيد التطوير، وسيتم إضافة المزيد من التفاصيل عند توفرها.