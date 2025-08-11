Strategy بدأت شراء البيتكوين قبل 5 سنوات… وسهمها يرتفع 2,600%

تام شمس - الاثنين 11 أغسطس 2025 04:16 مساءً - تحتفل شركة Strategy بمرور خمس سنوات على أول عملية شراء للبيتكوين، وهي الخطوة التي ساعدت على ارتفاع سعر سهمها بنحو 2,600% منذ عام 2020، وأعادت إحياء الشركة بعد ركود استمر 20 عامًا.

في 11 أغسطس 2020، اشترت شركة MicroStrategy Inc.، التي تعمل الآن تحت اسم Strategy، أول دفعة من البيتكوين بقيمة 250 مليون دولار لشراء 21,454 بيتكوين، في إطار ما وصفه مؤسسها مايكل سايلور بـ"استراتيجية تخصيص رأس المال الجديدة".

ومنذ ذلك الحين، أنفقت الشركة ما مجموعه 46 مليار دولار لشراء 628,791 بيتكوين، وهو أكبر رصيد من البيتكوين لدى أي شركة عامة أو خاصة، وألهمت شركات أخرى لتبني النهج نفسه.

هذه المشتريات دفعت بسهم الشركة (MSTR) إلى الارتفاع بأكثر من 2,595% خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أغلق يوم الجمعة الماضي فوق 395 دولارًا، مقارنة بأقل من 15 دولارًا قبل نصف عقد.

فضيحة محاسبية هزّت الشركة

أسس سايلور Strategy في عام 1989، وما زالت تقدم برمجيات وخدمات تحليلات الأعمال.

خلال فقاعة "الدوت كوم" في منتصف التسعينيات، كانت الشركة من أبرز نجوم السوق، وطرحت أسهمها في بورصة ناسداك عام 1998.

وفي مارس 2000، وصل سهمها إلى أعلى إغلاق عند 313 دولارًا، لكنه انهار بأكثر من 60% في يوم واحد بعد إعلان مراجعة كشفت عن تضخيم الإيرادات لعامي 1998 و1999.

أدى ذلك إلى سلسلة من الدعاوى القضائية، واعتبر كثيرون هذه الحادثة لحظة محورية في انفجار فقاعة "الدوت كوم". كما وجّهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات بالاحتيال ضد Strategy وسايلور وعدد من التنفيذيين، قبل أن يتوصلوا إلى تسوية بدون إقرار بالذنب، مع دفع ملايين الدولارات كغرامات.

البيتكوين يعيد الحياة لأسهم Strategy

بعد الفضيحة المحاسبية، ظل سهم Strategy يتداول لعقدين بين 10 و20 دولارًا، ووصل في فترة وجيزة إلى أقل من 50 سنتًا.

لكن بدء شراء البيتكوين في 2020 غيّر المسار، إذ ارتفع السهم بأكثر من أربعة أضعاف خلال 12 شهرًا ليصل إلى أكثر من 70 دولارًا، بالتزامن مع ارتفاع البيتكوين من حوالي 11,500 إلى 50,000 دولار.

نظرًا لحجم حيازاتها الضخم من البيتكوين، أصبح أداء سهم Strategy مرتبطًا بشكل مباشر بتقلبات العملة، واستغرق الأمر 24 عامًا لتجاوز قمة مارس 2000، عندما أغلق السهم عند 340 دولارًا في 11 نوفمبر 2024، وهو اليوم نفسه الذي تجاوز فيه البيتكوين حاجز 80,000 دولار لأول مرة.

خطط مستقبلية طموحة

قال سايلور في مايو إن Strategy تخطط لجمع 84 مليار دولار خلال العامين المقبلين لمواصلة شراء البيتكوين، وذلك عبر أدوات تمويل متنوعة مثل سندات الدين القابلة للتحويل وطرح الأسهم.

ووفق بيانات StrategyTracker، تجلس الشركة حاليًا على أرباح غير محققة تقدر بـ 28.8 مليار دولار من استثماراتها في البيتكوين، وقد أشارت في إفصاحاتها التنظيمية إلى إمكانية بيع جزء من حيازاتها لسداد مليارات الدولارات من الديون.

وفي منشور حديث على منصة X، شارك سايلور مخططًا لمشتريات البيتكوين السابقة للشركة، معلقًا: "إذا لم تتوقف عن شراء البيتكوين، فلن تتوقف عن جني المال"، وهي عبارة غالبًا ما تسبق إعلان الشركة عن عمليات شراء جديدة. وكانت آخر عملية شراء في 29 يوليو، حيث اقتنت 21,021 بيتكوين إضافية.