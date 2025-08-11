سامسون مو يتوقّع عودة حاملي الإيثيريوم إلى البيتكوين

تام شمس - الاثنين 11 أغسطس 2025 04:16 مساءً - توقّع رائد البيتكوين سامسون مو أن يعود مستثمرو الإيثيريوم إلى البيتكوين بمجرد وصول أسعار ETH إلى مستويات مرتفعة بما يكفي، وهو ما قد يعكس موجة الصعود التي استمرت خمسة أسابيع في سعر الإيثيريوم.

لكن أنماط دورات السوق التاريخية قد تشير إلى عكس ذلك.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Jan3 المتخصصة في تبنّي البيتكوين، يوم الأحد: "معظم حاملي الإيثيريوم يمتلكون الكثير من البيتكوين (من فترة الطرح الأولي أو مناصب داخلية)، وهم يقومون بتحويل هذا البيتكوين إلى إيثيريوم لدفعه للأعلى عبر روايات جديدة (شركات الخزينة المعتمدة على الإيثيريوم)".

وأضاف: "بمجرد وصول الإيثيريوم إلى سعر مرتفع بما يكفي، سيبيعون ETH، ما يخلق جيلاً جديدًا من الحاملين طويلًا، ثم يعيدون أرباحهم إلى البيتكوين".

وتابع الماكسي للبيتكوين قائلًا: "لا أحد يريد الإيثيريوم على المدى الطويل".

مو، الذي دأب على السخرية من العملات البديلة، أشار إلى أن من الصعب على ETH تجاوز أعلى سعر له على الإطلاق، "لأن الاقتراب من هذا المستوى النفسي يزيد من دافع البيع"، واصفًا الأمر بأنه "مأزق الحامل طويل الأجل".

نسبة ETH/BTC تكسر الاتجاه الهابط

واصل مو حديثه قائلًا إنه لا ينبغي للبيتكوينيين القلق من كسر نسبة ETH/BTC لخط الاتجاه الهابط.

وأوضح: "الإيثيريوم كان دائمًا وسيلة لهؤلاء الأشخاص للحصول على المزيد من البيتكوين. كان الأمر صحيحًا في الطرح الأولي، وهو صحيح الآن".

وتبلغ هذه النسبة، التي تقيس سعر الإيثيريوم مقابل البيتكوين، حاليًا 0.036 وفقًا لـ TradingView، أي ضعف أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات ونصف عند 0.018 في أبريل، بعد أن ارتفع سعر الإيثيريوم بينما ظل البيتكوين شبه مستقر.

المؤيد للإيثيريوم أنتوني ساسانو وصف تصريحات مو بأنها "أسلوب قديم من الماكسيز" لانتقاد الإيثيريوم، واعتبرها إشارة إيجابية لعملة ETH.

دورة دوران رؤوس الأموال نحو العملات البديلة

من جانبه، قدّم المستثمر ورائد الأعمال تيد بيلوز رؤية مختلفة يوم الأحد، متوقّعًا أن يسجل الإيثيريوم ذروة سعرية جديدة تُطلق "موسمًا صغيرًا" للعملات البديلة، قبل أن تعود رؤوس الأموال إلى البيتكوين حتى يصل إلى نحو 140,000 دولار، يعقبها في النهاية عودة الأموال إلى الإيثيريوم والعملات البديلة.

ويعكس هذا النمط المعتاد لدورة تداول العملات المشفرة في سنوات السوق الصاعدة السابقة، حيث تتأخر قمم الإيثيريوم والعملات البديلة عن البيتكوين.

هيمنة البيتكوين تراجعت أيضًا بنسبة 10% منذ أواخر يونيو مع استمرار التحوّل نحو العملات البديلة.

وقال نيك روك، مدير الأبحاث في LVRG Research، لـ Cointelegraph: "الارتفاع الهائل للإيثيريوم إلى 4,300 دولار بفعل الاهتمام المؤسسي في استراتيجيات الخزينة قد ساعد منصات التمويل اللامركزي على زيادة القيمة المقفلة، بينما تعيد استراتيجيات الزراعة والعوائد المبتكرة المستخدمين إلى السوق".

أعلى إغلاق أسبوعي للإيثيريوم منذ 2021

في الوقت نفسه، سجّل سعر الإيثيريوم أعلى إغلاق أسبوعي له منذ نوفمبر 2021، بعدما تجاوز 4,300 دولار في تداولات الأحد المسائية، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 21%.

وأصبح ETH على بُعد 12% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,878 دولار في 2021، ولا يزال الزخم في صالحه رغم الانتقادات من الماكسيز.