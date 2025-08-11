"مؤسسة غامضة" تشتري ما يقارب مليار دولار من الإيثر في أسبوع

تام شمس - الاثنين 11 أغسطس 2025 04:16 مساءً - قامت جهة غير معروفة بشراء كميات ضخمة من الإيثر (ETH) خلال الأسبوع الماضي، حيث استحوذت على 221,166 ETH في وقت ارتفع فيه سعر الأصل بنسبة 21%.

ووفقًا لمنصة تحليل البيانات Lookonchain، اشترت هذه "المؤسسة الغامضة" إيثر بقيمة 212 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية وحدها.

وأشارت أداة تتبع الحيتان إلى أن الجهة تستخدم ست محافظ مختلفة لتخزين الإيثر الذي حصلت عليه من شركات Galaxy Digital وFalconX وBitGo، حيث تضم أكبر محفظة ما قيمته 181 مليون دولار من الإيثر، فيما تحتوي أصغر محفظة على ما قيمته 128 مليون دولار.

ويأتي هذا النشاط في وقت بلغ فيه عدد عناوين الإيثر التي تحتفظ بأكثر من 10,000 ETH نحو 868,886 عنوانًا يوم السبت، وهو أعلى مستوى له منذ عام، بحسب بيانات Glassnode.

القيمة السوقية للإيثيريوم تتفوق على Mastercard

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية للإيثيريوم إلى 523 مليار دولار يوم الاثنين، مدعومة بصعود الإيثر بنسبة 21% خلال الأيام السبعة الماضية وتجاوز سعره مستوى 4,000 دولار، حيث كان يتداول عند 4,332 دولارًا وقت النشر.

وتجاوزت القيمة السوقية للإيثر نظيرتها لشركة المدفوعات العملاقة Mastercard، التي تبلغ قيمتها السوقية حاليًا 519 مليار دولار، وفق بيانات CompaniesMarketCap.

وأفاد موقع CoinGecko يوم السبت بأن الشركات العامة التي تمتلك احتياطيات من الإيثر أضافت أكثر من 304,000 ETH بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت شركة BitMine Immersion Technologies على النصيب الأكبر، حيث اشترت أكثر من 208,000 ETH بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، تلتها شركة SharpLink Gaming التي اشترت إيثر بقيمة 303 ملايين دولار.

المحللون متفائلون بأداء سعر الإيثر

أصبح المحللون الفنيون أكثر تفاؤلًا تجاه الإيثر، إذ توقع بعضهم أن يصل الأصل إلى مستوى 20,000 دولار لأول مرة خلال الأشهر المقبلة.

وقال المحلل نيلش فيرما إن الإيثر يمكن أن يصل إلى مستوى 20,000 دولار خلال الأشهر الستة إلى الثمانية المقبلة استنادًا إلى أنماط سعرية تاريخية.

وفي السياق نفسه، توقع المحلل الفني Merlijn The Trader أن يتجاوز الأصل مستوى 20,000 دولار وربما يتخطاه بكثير.

في المقابل، حذّر بعض الخبراء في القطاع المستثمرين من المخاطر.

ودعم فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس للإيثيريوم، الشركات التي تشتري الإيثر لتحتفظ به ضمن خزائنها، لكنه حذّر من أن يتحول ذلك إلى "لعبة مفرطة بالرافعة المالية" قد تؤدي إلى انهيار الأصل.