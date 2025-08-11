ويلي وو: البيتكوين هو "الأصل المثالي" لألف عام قادم

تام شمس - الاثنين 11 أغسطس 2025 04:16 مساءً - قال المستثمر المخضرم في البيتكوين، ويلي وو، إن البيتكوين هو "الأصل المثالي" للألف عام المقبلة، لكنه لن يتفوق على الدولار الأمريكي والذهب ما لم يجذب قدرًا أكبر بكثير من رأس المال.

وأضاف وو خلال كلمته في مؤتمر Baltic Honeybadger في ريغا، لاتفيا، يوم الأحد:

"المسألة هي أنك لا تستطيع تغيير العالم ما لم يحصل هذا الأصل النقدي الذي أراه شخصيًا الأصل المثالي لألف سنة قادمة على رأس مال كافٍ يتدفق إليه ليصبح كبيرًا بما يكفي لمنافسة الدولار الأمريكي."

وتبلغ القيمة السوقية للبيتكوين حاليًا نحو 2.42 تريليون دولار، أي أقل من 11% من القيمة السوقية للذهب البالغة 23 تريليون دولار، بينما يصل عرض النقد بالدولار الأمريكي إلى 21.9 تريليون دولار.

من اليسار إلى اليمين: داني نولز، ليون وانكوم، ماكس كاي، آدم باك، ويلي وو. يناقشون "ما التالي" للبيتكوين. المصدر:

شركات خزائن البيتكوين تعزز التبني… لكن مع مخاطر

أشار وو إلى وجود عقبتين رئيسيتين أمام تحول البيتكوين إلى أصل احتياطي عالمي.

وأوضح أن شركات خزائن البيتكوين تسرّع وتيرة التبني، لكن لا يُعرف الكثير عن كيفية هيكلة ديونها، ما يشكل خطرًا قد يؤدي إلى انفجار فقاعة في خزائن البيتكوين.

وقال:

"لا أحد درس علنًا وبعمق هيكلة هذه الديون، وأنا أعتقد تمامًا أن الأضعف بينها ستنهار، وقد يخسر الناس الكثير من الأموال."

وأضاف أن خزائن العملات البديلة بدأت تتبع نفس النهج، مما قد "يخلق فقاعة جديدة."

وأبدى مخاوفه بشأن كيفية تطور تبني خزائن البيتكوين في حال حدوث تصحيح كبير في السوق أو دخولها في سوق هابطة، متسائلًا:

"ماذا سيحدث في السوق الهابطة؟ من الذي سيكون مكشوفًا، وكم من العملات سيعود إلى السوق؟"

البيتكوين عرضة لتدخل الدول

كما حذر وو من أن الاعتماد على صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق التقاعد للحصول على تعرض للبيتكوين، بدلًا من الحفظ الذاتي، قد يضع مزيدًا من عملات البيتكوين في متناول الدول، ما يزيد من خطر "سحب البساط" على مستوى حكومي.

وأوضح أن البيتكوين يجذب تدفقات رأسمالية، لكن المستثمرين الذين يملكون "الأموال الضخمة" لا يختارون الحفظ الذاتي، بل يفضلون الحصول على تعرض عبر صناديق البيتكوين الفورية أو شركات خزائن مثل Strategy، بينما تعتمد صناديق التقاعد على حلول مؤسسية مثل Coinbase Custody.

وقال وو إن هذه القنوات تجلب المزيد من رأس المال إلى السوق، لكنها في الوقت نفسه تعرّض المستثمرين لخطر "التصفية القسرية على مستوى الدول."

شارك وو النقاش مع عدد من المتحدثين، بينهم الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream آدم باك، ومقدم برنامج What Bitcoin Did داني نولز، والمحلل في البيتكوين ليون وانكوم، وماكس كاي.

وقال كاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Debifi للحفظ الذاتي للبيتكوين، إن الحفظ الذاتي سينتشر تدريجيًا، بدءًا من الحفظ لدى شركات مثل Coinbase، ثم لدى الشركات والأعمال التجارية، وأخيرًا لدى الأفراد.

وأوضح:

"[الشركات ستتعلم] كيفية الحفظ الذاتي، وستبدأ في تطبيقه، ثم سيتعلم الأفراد داخل هذه الشركات ذلك أيضًا. وفي النهاية، سينتشر الأمر على نطاق واسع."

الشركات لا تزال "المدخل المنطقي" لتبني البيتكوين

ورغم مخاوف وو بشأن مخاطر تبني الشركات للبيتكوين، يرى باك أن الشركات لا تزال المدخل الأكثر منطقية لتبني العملة الرقمية.

وقال إنه باستخدام العوائد المتوقعة للبيتكوين كمعدل عتبة للاستثمار:

"إذا لم تستطع الشركة تحقيق عوائد تفوق البيتكوين، فعليها إغلاق نشاطها وشراء البيتكوين."

وأضاف أن الشركات ذات الأعمال الأساسية القوية يمكنها الاستمرار في النمو من خلال دمج البيتكوين، مؤكدًا:

"ليس من الضروري أن يكون النشاط متمحورًا بالكامل حول البيتكوين."