محلل: ارتفاع البيتكوين إلى 122 ألف دولار كان "مسألة وقت فقط"

تام شمس - الاثنين 11 أغسطس 2025 12:33 مساءً - قفز سعر البيتكوين يوم الاثنين متجاوزًا 122 ألف دولار، مستفيدًا من الزخم الناتج عن أمر تنفيذي مؤيد للعملات الرقمية في واشنطن، وثلاثة أيام متتالية من التدفقات الإيجابية لصناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) مع نهاية الأسبوع الماضي.

وقال هنريك أندرسون، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Apollo Crypto، إن هذه الحركة كانت متوقعة بعد شهر من التداول الجانبي.

وأضاف:

"برأينا، كان الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يخترق السعر نحو الأعلى. وخلال هذه الفترة، شهدنا تدفقات إيجابية في صناديق الـETF، ومزيدًا من شركات الخزينة التي تشتري البيتكوين، وعددًا من التطورات الإيجابية الصادرة عن البيت الأبيض."

ووفق بيانات TradingView، ارتفع البيتكوين (BTC) بأكثر من 3.3% ليصل إلى 122,150 دولارًا في الساعات الأولى من صباح الاثنين، مقتربًا من أعلى مستوى تاريخي له البالغ 123 ألف دولار.

وقال أندرسون لـCointelegraph:

"ظل البيتكوين عالقًا في نطاق ضيق منخفض التقلب بين 115,000 و120,000 دولار رغم كل الأخبار الإيجابية."

ورغم عدم وجود محفز واضح للارتفاع المفاجئ خلال ساعتين، فإن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسماح بإدراج العملات الرقمية في خطط التقاعد 401(k) اعتُبر دعمًا قويًا للصناعة.

وتكمن أهمية هذا القرار في أنه قد يفتح الباب أمام تدفق ما يصل إلى 9 تريليونات دولار نحو البيتكوين وسوق العملات الرقمية الأوسع.

كما أن هناك عمليات شراء إضافية للبيتكوين تلوح في الأفق، إذ لمح مايكل سايلور يوم الأحد على منصة X إلى أن شركة Strategy ستضيف المزيد من البيتكوين إلى احتياطياتها البالغة 76.8 مليار دولار، قائلًا:

"إذا لم تتوقف عن شراء البيتكوين، فلن تتوقف عن جني المال."

وبيّنت بيانات Farside Investors أن مُصدري صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة اشتروا ما قيمته 773 مليون دولار من البيتكوين خلال آخر ثلاثة أيام تداول من الأسبوع الماضي.

معنويات سوق البيتكوين ليست مبالغًا فيها

على الرغم من الارتفاع، لا يزال مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات الرقمية عند مستوى "الطمع" بـ70 نقطة من أصل 100، ما يشير إلى أن معنويات السوق الاجتماعية ليست مفرطة في الحماس حتى الآن.

وبينما كان البيتكوين لا يزال يتداول دون 120 ألف دولار عند تحديث المؤشر يوم الاثنين، فإن القراءة سجلت ارتفاعًا بنقطة واحدة فقط مقارنة بيوم الأحد.

مؤشر الخوف والطمع للعملات الرقمية. المصدر: Alternative.me

في غضون ذلك، ارتفع الاهتمام بالبحث عن البيتكوين على Google بشكل طفيف فقط خلال الأسبوع الماضي، مسجلًا 48 نقطة من أصل 100 مقارنة بأعلى مستوى خلال الـ12 شهرًا الماضية، والذي تحقق بين 10 و16 نوفمبر، أي بعد أسبوع من فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية.

البيتكوين والإيثر يدفعان سوق الكريبتو نحو قمم جديدة

ساعد ارتفاع البيتكوين فوق 122 ألف دولار في تقليص الفجوة مع الإيثر (ETH)، الذي ارتفع بنسبة 1.8% خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بارتفاع البيتكوين البالغ 3.3%.

وأظهرت بيانات TradingView أن الإيثر قفز بنحو ثلاثة أضعاف من 1,435 دولارًا في 9 أبريل إلى 4,315 دولارًا وقت كتابة التقرير.

كما دفعت موجة الارتفاع في أسعاري BTC وETH القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 4.14 تريليونات دولار يوم الاثنين، وهو مستوى قياسي جديد، وفق بيانات CoinGecko.