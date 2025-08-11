ارتفاع توكنات LayerZero وStargate بعد خطة استحواذ بقيمة 110 ملايين دولار

تام شمس - الاثنين 11 أغسطس 2025 12:33 مساءً - اقترحت مؤسسة LayerZero، الداعمة لبروتوكول المراسلة عبر البلوكتشين LayerZero، الاستحواذ على بروتوكول الكريبتو Stargate مقابل 110 ملايين دولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار التوكنات المرتبطة بالمشروعين.

وقد عرضت LayerZero خطتها في منشور على منتدى Stargate يوم الأحد، ووصفت الصفقة بأنها "مصممة لتسريع نمو كل من Stargate وLayerZero، ومنح Stargate الموارد اللازمة لتنفيذ خارطة طريق طموحة تتجاوز حدود خدمات الربط بين الشبكات."

وقالت الشركة إنها ستقوم بمبادلة توكن Stargate Finance المرمز (STG) مقابل توكن LayerZero المرمز (ZRO) الخاص بها بنسبة 1 STG مقابل 0.08634 ZRO.

تجدر الإشارة إلى أن Stargate تم تطويره وإطلاقه من قبل LayerZero في عام 2022، وفي حال موافقة مجتمع Stargate على الصفقة، فسيعود البروتوكول إلى مظلة LayerZero.

يتيح بروتوكول Stargate للمستخدمين نقل الأصول الرقمية بين الشبكات باستخدام مجمعات سيولة، ويقدّم نفسه كخيار لنقل الأصول بشكل مباشر دون الاعتماد على جسور البلوكتشين، التي لطالما كانت عرضة للاختراق.

ارتفاع أسعار توكنات STG وZRO بعد الإعلان عن الخطة

سجلت التوكنات المرتبطة بالمشروعين مكاسب بنسب مزدوجة في اليوم الذي أعقب إعلان LayerZero عن الاقتراح.

ارتفع توكن LayerZero بأكثر من 23% خلال 24 ساعة ليصل إلى 2.44 دولار، ليصبح من أكبر الرابحين في سوق الكريبتو خلال اليوم، وفقًا لبيانات CoinGecko.

كما شهد توكن LayerZero ارتفاعًا يقارب 40% خلال الأيام السبعة الماضية. المصدر: CoinGecko

أما توكن Stargate، فقد ارتفع بنسبة 16.5% خلال 24 ساعة ليصل إلى أكثر من 0.19 دولار، مواصلًا مكاسبه خلال الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، لا تزال أسعار كلا التوكنين بعيدة عن قممهما السابقة، حيث انخفض ZRO بنسبة 67% عن ذروته في ديسمبر البالغة 7.47 دولار، بينما تراجع STG بأكثر من 95% عن ذروته في منتصف 2022 عند 4.14 دولار.

الرئيس التنفيذي لـLayerZero يصف الخطة بـ"الاتجاه الموحد"

قال برايان بيليغرينو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـLayerZero، في منشور على X إنه يريد "التحرك بشكل أسرع، وتنفيذ المشاريع بشكل أسرع."

وأضاف أن الاقتراح سيساعد Stargate على تنفيذ خارطة طريقه الطموحة، مع إنشاء بنية موحدة يمكن لأي طرف متكامل ضمن منظومة LayerZero اعتمادها.

كما أوضح أن الصفقة ستمنح حاملي توكن STG "توكنًا أكثر سيولة"، وستوفر لمجتمع Stargate "مسارًا واضحًا إلى الأمام مع موارد أكبر بكثير واتجاه موحد."

حاملو توكن STG: الخطة "غير جذابة على الإطلاق"

رغم ذلك، قوبلت الصفقة بردود فعل سلبية من غالبية حاملي توكن Stargate، حيث قال بعضهم إنهم يفهمون الحاجة لعملية المبادلة، لكن العرض المقترح غير عادل ولن يسمح بالتحصيص.

وكتب أحد مستخدمي Stargate:

"العروض غير جذابة على الإطلاق. فهي لا تقدم أي مزايا لحاملي STG، كما أن نظام مشاركة الأرباح في STG غير متوفر على ZRO. سنتمكن فقط من الاحتفاظ بتوكناتنا."

وأضاف أن على LayerZero "رفع عرضها بشكل كبير"، فيما وصف آخرون العرض بأنه "معيب جوهريًا" ودعوا لرفعه، وربما تقديم مبادلة بنسبة 1:1 نظرًا "لحجم إيرادات Stargate وإمكانات البروتوكول."

وقال مستخدم آخر إنه يرى الحاجة للمبادلة لأن "إدارة توكنين أمر مزعج ويتسبب في تشتت غير ضروري"، بينما أشار آخر إلى أن "دمج التوكنات أمر منطقي"، لكنه اعتبر الصفقة غير عادلة لأنها ستمنع حاملي STG من تحصيص توكناتهم للحصول على مكافآت.

وقالت Stargate إن الاقتراح سيكون متاحًا للتعليقات خلال الأيام السبعة المقبلة، على أن يصوت مجتمع المنظمة المستقلة اللامركزية (DAO) المكوّن من حاملي التوكن على الصفقة بعد ذلك.