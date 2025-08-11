هل انتهى نمط الدورة الرباعية للكريبتو؟ المؤيدون لفكرة انتهائها يزدادون صوتًا

تام شمس - الاثنين 11 أغسطس 2025 12:33 مساءً - تاريخيًا، اعتادت أسواق العملات الرقمية أن تمر بدورات صعود وهبوط مدتها أربع سنوات، يبدو أنها تدور حول عملية تنصيف البيتكوين؛ غير أن هذا النمط قد يكون بصدد التفكك، وفقًا لمحللين وخبراء في القطاع.

وقال الكاتب والمستثمر جايسون ويليامز في منشور على منصة X يوم الأحد:

"أكبر 100 شركة خزينة بيتكوين تحتفظ بما يقارب مليون بيتكوين.

لهذا السبب انتهت دورة الأربع سنوات للبيتكوين."

ماثيو هوغان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Bitwise Asset Management، أدلى بتصريحات مشابهة في مقال نشرته قناة CNBC يوم الجمعة.

وقال هوغان:

"لن يُعلن عن انتهائها رسميًا إلا إذا رأينا عوائد إيجابية في 2026، لكنني أعتقد أننا سنراها. لذا لنقل هذا: أعتقد أن دورة الأربع سنوات قد انتهت"،

مكررًا ما قاله في يوليو.

على مدار الدورات الثلاث السابقة، بلغ سعر البيتكوين ذروته في العام الذي يلي التنصيف، أي في أعوام 2013 و2017 و2021، وكان من المفترض أن يتكرر ذلك بعد أربع سنوات في 2025.

هاري كولينز، مسؤول مجتمع Bluefin، يشارك توقعاته للدورة الرباعية، متنبئًا بذروة السوق الصاعدة في أكتوبر. المصدر: Harry Collins

نهاية لعبة دورة الأربع سنوات للكريبتو؟

اتفق بيير روشارد، الرئيس التنفيذي لشركة The Bitcoin Bond Company، مع هذا الرأي في منشور على X يوم الاثنين، قائلًا:

"يبدو أن احتمال انتهاء دورات الأربع سنوات أكبر من احتمال استمرارها."

وأضاف أن تنصيف البيتكوين أصبح "غير مؤثر في المعروض المتداول"، إذ تم تعدين 95% من عملات BTC، وأن المعروض يأتي من "شراء حيازات المخضرمين"، في حين يأتي الطلب من "إجمالي المستثمرين الأفراد في السوق الفوري، وصناديق ETP المضافة إلى منصات إدارة الثروات، وشركات الخزينة."

وقال مارتن بورغير، مدير شؤون العملاء في بنك Sygnum، لـCointelegraph:

"لا يزال نمط التنصيف الرباعي أداة مرجعية مفيدة، لكنه لم يعد المحرك الوحيد لسلوك السوق."

وأضاف أنه مع نضوج السوق، أصبحت العوامل الكلية، وتدفقات رأس المال المؤسسي، والتطورات التنظيمية، واعتماد صناديق ETF مؤثرة بنفس القدر.

"عمليًا، أصبح إطار الأربع سنوات مجرد عنصر من بين عدة عناصر، بدلًا من كونه السيناريو المركزي للسوق."

المحلل المعروف باسم "CRYPTO₿IRB" كان له رأي مخالف، إذ قال لمتابعيه البالغ عددهم 715 ألفًا على X يوم الأحد إن القول بانتهاء دورة الأربع سنوات "خاطئ".

وأضاف أن صناديق ETF عززت الدورات الرباعية للكريبتو لأن التمويل التقليدي يعمل وفق دورات رئاسية مدتها أربع سنوات، كما أن صناديق ETF تزيد "الارتباط بين الكريبتو والتمويل التقليدي".

وقال مازحًا:

"ناهيك عن دورات التنصيف الرباعية التي لا يمكن إلغاؤها لأنها مبرمجة رياضيًا."

وفي يوليو، صرّح شيموس روكا، الرئيس التنفيذي لبنك Xapo، لـCointelegraph أن خطر استمرار السوق الهابطة لفترة طويلة لا يزال قائمًا، وأن دورات الأربع سنوات لم تنتهِ.

وأضاف:

"العديد من الأشخاص يقولون: ’المؤسسات أصبحت هنا، وبالتالي فإن الطبيعة الدورية للبيتكوين قد انتهت‘. لست متأكدًا أنني أتفق مع ذلك."