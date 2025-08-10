هل بدأ موسم العملات الرقمية البديلة أخيرا؟

سجل سعر الايثيريوم مكاسب تجاوزت 20% خلال أسبوع، فيما ارتفعت عملات رقمية بديلة كـ SOL وDOGE وBNB، وقفزت LINK بنسبة 30%، ما أثار التساؤلات حول انطلاق موسم العملات الرقمية البديلة.

شهد عام 2025 أداء قياسي للبيتكوين التي بلغت ذروتها عند 122,838 دولار في يوليو، بينما بقيت معظم العملات البديلة متأخرة عن مستوياتها التاريخية.

لكن مع صعود سعر الايثيريوم بأكثر من 50% خلال شهر، تغير المزاج العام، حتى أن المتداول الشهير “آرثر هايز”، الذي باع حيازاته من ETH متوقعا الهبوط، عاد لشرائها معترفا بخطأه.

يرى محللون أن هذا الموسم قد يكون مختلف؛ فوفق المتداول “إيتو شيموتسوما”، كل دورة وموسم عملات بديلة أصغر من سابقتها، ولن تتفوق إلا العملات ذات السرد القوي ونماذج الإيرادات الواضحة.

بينما يحذر “مايلز دويتشر” من أن الصعود قد يكون محدود، ويؤكد “بنجامين كوين” أن ما نشهده الآن هو موسم الايثيريوم لا موسم العملات الرقمية البديلة بالكامل.

في المقابل، تراجعت هيمنة بيتكوين إلى 59.2% مع تباطؤ أدائها أمام العملات البديلة.

ومع عودة المؤشر الصاعد، يتجه البيتكوين معه، فيما يترقب المستثمرون تأثير العوامل الاقتصادية الكلية على مسار السوق واستمرارية هذا الزخم.

