مؤسس الايثيريوم يعود إلى نادي أصحاب المليارات بعد صعود سعر ETH

مؤسس الايثيريوم يعود إلى نادي أصحاب المليارات مع صعود سعر ETH

استعاد “فيتاليك بوتيرين”، المؤسس المشارك للايثيريوم، مكانته كملياردير بعد أن وصل سعر العملة إلى ذروة جديدة لعام 2025 عند 4332 دولار، وفق بيانات “Arkham”.

حقق “بوتيرين” هذا اللقب لأول مرة في مايو 2021 بعمر 27 عام، عندما ارتفع سعر الايثيريوم إلى مستويات قياسية بلغت لاحقا 4868 دولار في نوفمبر من نفس العام.

لكن انهيار السوق في 2022 أفقده ملياراته، مع هبوط سعر ETH بأكثر من 80%.

اليوم، ومع تداول الايثيريوم قرب 4172 دولار، عادت حيازاته الضخمة من العملة – التي حصل عليها من مرحلة ما قبل التعدين – لتشكل المصدر الرئيسي لثروته، إلى جانب سمعته كداعية للعمل الخيري، إذ تبرع سابقا بأكثر من مليار دولار من رموز SHIB لصالح صندوق “CryptoRelief”.

في مشهد الأثرياء بعالم الكريبتو، يظل “ساتوشي ناكاموتو” على القمة، يليه مؤسس بينانس “CZ” بثروة تصل إلى 90 مليار دولار، ثم “براين أرمسترونغ”، الرئيس التنفيذي لـ “كوين بيس”، بـ 15 مليار دولار.

