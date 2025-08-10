- 1/2
- 2/2
يتوقع الخبير الاقتصادي الدنماركي “هنريك زيبرغ” أن يتراجع سعر البيتكوين (BTC) بشكل حاد إذا شهد مؤشر ناسداك 100، المعتمد على أسهم التكنولوجيا، تصحيح كبير.
وأوضح أن البيتكوين لا تتمتع بخصوصية جوهرية، بل تُصنف كأصل عالي المخاطر يتأثر بالسيولة وظروف السوق، شأنه شأن أسهم التكنولوجيا.
وأشار “زيبرغ” إلى أن الأسواق الأمريكية تعيش فقاعة تفوق ما شهدته قبل أزمة 2007، حيث تجاوزت نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي مستويات تاريخية.
وبحسبه، فإن الترابط بين البيتكوين وناسداك منطقي، نظرا لارتباطهما بالتكنولوجيا واعتماد أدائهما على شهية المخاطرة.
وحذر من أن فقاعة تكنولوجية جديدة تتشكل، وأن البيتكوين ستكون جزء من هذا الانهيار المحتمل، داعيا المتداولين لتجنب نشوة الفقاعة.
يأتي ذلك مع تسجيل ناسداك قمة تاريخية عند 21,464 نقطة، واقتراب البيتكوين من قمة جديدة حيث يتداول سعر العملة حاليا حول 118,120 دولار.
اقرأ أيضا:
سعر عملة LINK يعود لمستوى 20 دولار وقفزة بنسبة 868% في نشاط الحيتان
هل سيصل سعر الإيثيريوم إلى مستوى 5600 دولار؟
كانت هذه تفاصيل خبر خبير اقتصادي: البيتكوين مهددة بالانهيار مع ناسداك في حال انفجار فقاعة التكنولوجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.