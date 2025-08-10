هل سيصل سعر الإيثيريوم إلى مستوى 5600 دولار؟

بعد اختراق قوي لمستوى 4200 دولار، فتح الإيثيريوم الباب أمام موجة صعود ثالثة محتملة وفق نظرية موجات “إليوت”، وهي عادة الأطول والأكثر اندفاعا.

إذا استمر الزخم، فقد يستهدف سعر الايثيريوم مستوى 5600 دولار، بما يتماشى مع أهداف “فيبوناتشي”.

فنيا، يعتبر الارتفاع أكثر ترجيحا وذلك بعد اختراق الحاجز النفسي 4000 دولار وارتفاع أحجام التداول إلى مستويات غير مسبوقة منذ أشهر.

كما أن مؤشر القوة النسبية تجاوز 70، فيما يشكل المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يوم عند 3647 دولار دعم ديناميكي.

المستويات الرئيسية للمراقبة:

مقاومة بين 4300 و4350 دولار، يليها نطاق 4600– 4800 دولار إذا تحقق إغلاق يومي فوقها.

على الجانب الآخر، الدفاع عن دعم 4000 دولار يعزز النظرة الإيجابية، بينما كسر 3650 دولار قد يدفع نحو 3190 دولار.

مع بقاء الزخم، يظل سيناريو الموجة الثالثة قائما، مع احتمالية تصحيحات حادة قصيرة قبل مواصلة الصعود.

