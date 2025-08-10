سعر البيتكوين يصل لأعلى مستوى في 10 أيام وLINK ترتفع بنسبة 7%

شهد سعر البيتكوين (BTC) ارتفاع تدريجي خلال الساعات الماضية لتسجل قرابة 118,500 دولار، وهو أعلى مستوى لها في عشرة أيام، قبل أن تتراجع قليلا مع بقائها مرتفعة بنحو 1% يوميا.

وارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 2.355 تريليون دولار مع زيادة الهيمنة على السوق إلى 58.4%.

بداية الشهر لم تكن إيجابية للبيتكوين بعد هبوطها إلى نحو 112,000 دولار تحت ضغط التوترات السياسية العالمية، لكنها تعافت سريعا واخترقت مستويات المقاومة تدريجيا حتى تجاوزت 118,000 دولار اليوم.

على صعيد العملات البديلة، واصلت عملة الإيثيريوم الحفاظ على مكاسبها قرب 4,200 دولار، فيما برزت العملة الرقمية (LINK) كأفضل العملات الرقمية أداء بارتفاع يقارب 7% متجاوزة 22 دولار.

بالمقابل، شهدت عملات مثل XRP وBNB وSOL وDOGE وADA وBCH وHBAR وXLM وSUI تراجعا طفيف بعد مكاسبها الأخيرة.

القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية ما زالت فوق 4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 200 مليار عن أدنى مستويات الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضا:

سعر عملة LINK يعود لمستوى 20 دولار وقفزة بنسبة 868% في نشاط الحيتان

عملة الريبل المستقرة RLUSD تتجاوز 600 مليون دولار في يوليو وسط توسع عالمي

