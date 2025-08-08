السلفادور تطلق أول بنوك البيتكوين في العالم

أعلن مكتب بيتكوين الرسمي في السلفادور عن تأسيس بنوك البيتكوين، في خطوة غير مسبوقة لتعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي لابتكار العملة الرقمية، واصفا السلفادور بـ”بلد البيتكوين”.

صرح “ماكس كايزر”، كبير مستشاري بيتكوين للرئيس “نجيب بوكيلي” أن البيتكوين يواصل انتشاره الذي لا يُقهر وأنه سيعيد تشكيل النظام المالي العالمي عبر تعطيل البنوك المركزية التقليدية.

“كايزر” وزوجته “ستايسي هربرت”، مديرة مكتب البيتكوين، يعدا من أبرز الداعمين لاعتماد السلفادور للبيتكوين كعملة رسمية منذ 2021.

يُتوقع أن يشكل إطلاق هذه البنوك نقطة تحول في استراتيجية البلاد لتطوير بيئة مالية قائمة على البيتكوين.

