دبي تمنح شركة “Laser Digital” أول ترخيص لمشتقات العملات الرقمية المنظمة

Bitcoin and other virtual money. Cryptocurrency stock market graph on virtual screen. 3d illustration منحت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) أول ترخيص رسمي لتداول خيارات العملات الرقمية لشركة “Laser Digital”، الذراع المتخصصة بالأصول الرقمية لبنك “نومورا الياباني”، لتصبح الكيان الوحيد المصرح له بتقديم مشتقات العملات الرقمية خارج البورصة (OTC) للعملاء المؤسسات وفق معايير (ISDA) المعتمدة في التمويل التقليدي. ستبدأ الشركة بتقديم خيارات متوسطة الأجل المرتبطة بأصول رقمية، ما يمنح المؤسسات فرص استثمار منظمة مع تقليل المخاطر. وجاء الترخيص ضمن النظام التجريبي لـ (VARA)، الذي يتطلب دراسة جدوى شاملة قبل الموافقة التشغيلية. تسعى دبي من خلال وضوح لوائحها وبيئتها الداعمة لجذب المزيد من شركات الأصول الرقمية، مع خطط مستقبلية لشركة “Laser Digital” للتوسع نحو الإقراض، والتداول الفوري، ومنتجات العائد، وفق موافقة الجهات التنظيمية. ويعزز هذا التطور مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي مبتكر لقطاع الأصول الرقمية. اقرأ أيضا: عملة الريبل XRP تُحقق قفزة سعرية وتتحدى التوقعات ارتفاع سعر XRP بعد انتهاء النزاع القضائي بين الريبل وهيئة الأوراق المالية الأمريكية



