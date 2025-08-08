عملة الريبل XRP تُحقق قفزة سعرية وتتحدى التوقعات

سجلت عملة XRP ارتفاع قوي بنسبة 25% خلال أيام قليلة، في أداء فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون مزيد من التراجع.

فقبل أيام فقط، نُقل عن العديد من المحللين توقعاتهم بانخفاض العملة بعد فقدانها مستوى الدعم عند 3 دولار، خاصة بعد هبوطها بنسبة 20% من أعلى مستوى تاريخي بلغته في منتصف يوليو، وتزايد عمليات البيع من قبل حيتان السوق، وظهور إشارات سلبية من مؤشرات “MVRV” و”TD Sequential”.

ووفقا لهذه المعطيات، كان السيناريو المرجح هو هبوط نحو 2.4 دولار أو أقل في حال استمرار الضغط البيعي.

لكن الأحداث سارت عكس تلك التوقعات؛ إذ حافظت XRP على استقرارها قرب 2.8 دولار لعدة أيام، ثم ارتفعت مجددا لتلامس مستوى 3 دولار بحلول يوم الخميس.

وجاء الزخم الإيجابي مدعوما بأنباء عن إسقاط شركة الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لاستئنافهما في القضية القضائية الممتدة منذ نحو خمس سنوات، ما وضع حد نهائي لهذا النزاع بعد أشهر من تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة الريبل على اقتراب نهايته.

كما أعلنت الريبل في اليوم نفسه عن اتفاق للاستحواذ على شركة المدفوعات “ريل” مقابل 200 مليون دولار، في خطوة وُصفت بأنها توسع استراتيجي يعزز نشاط الشركة في مجال التحويلات المالية.

اقرأ أيضا:

ارتفاع سعر XRP بعد انتهاء النزاع القضائي بين الريبل وهيئة الأوراق المالية الأمريكية

رئيس أبحاث “Galaxy”: شبكات الايثيريوم من المستوى الثاني لا تقدم قيمة كافية للشبكة الرئيسية

