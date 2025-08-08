إرشادات هيئة SEC بشأن التحصيص السائل تترك تساؤلات تنظيمية وقد تُواجَه بالطعن

تام شمس - الجمعة 8 أغسطس 2025 01:44 مساءً - أثارت أحدث تصريحات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حول التحصيص السائل مزيجًا من التفاؤل والقلق، مسلطةً الضوء على المنطقة الرمادية التنظيمية التي تحيط بأحد أسرع قطاعات الكريبتو نموًا.

وبينما يرى البعض في القطاع أن هذه الإرشادات غير الملزمة تمثل خطوة نحو تعزيز تبنّي التحصيص المؤسسي والفردي، يحذر آخرون من أنها تترك العديد من الأسئلة القانونية الجوهرية دون إجابة، وقد تواجه اعتراضات مستقبلية.

وقال سكوت غرالنِك، رئيس قسم التحصيص المؤسسي في Marinade، لموقع Cointelegraph:

"أولًا، هذه الإرشادات ليست قانونًا... وقد يتم الطعن فيها في مرحلة ما."

"يجب على القطاع مواصلة العمل الجماعي لتحقيق نتائج تنظيمية إيجابية، بما في ذلك دعم تشريعات هيكل السوق التي سيتم التصويت عليها قريبًا."

ويتضمن بيان SEC تحذيرًا صريحًا بأن ما ورد يُعبّر عن رأي إحدى الإدارات داخل الوكالة، وليس عن الموقف الرسمي للهيئة بأكملها. كما ينص التحذير على أن البيان "لا يُعد قاعدة أو لائحة أو توجيهًا أو موقفًا رسميًا من SEC."

وصرّح مصدر مطلع لموقع Cointelegraph بأن صدور توجيهات من طاقم العمل أمر معتاد ولا يتطلب تصويتًا رسميًا من أعضاء الهيئة، لكن ذلك لا يعني أن المفوضين غير مطلعين عليها.

منتجات أكثر تعقيدًا

يُتيح التحصيص السائل للمستخدمين كسب مكافآت التحصيص مع بقاء أصولهم قابلة للتداول والاستخدام، وهو ما يجعله أكثر تعقيدًا من التحصيص التقليدي. وحتى بين بروتوكولات التحصيص السائل، تختلف النماذج التقنية والتشغيلية اختلافًا كبيرًا، ما قد لا تأخذه إرشادات SEC الأخيرة بالحسبان بالكامل.

وقال سام كيم، المدير القانوني لشركة Lido Labs:

"تؤكد هذه الإرشادات أن أنشطة التحصيص السائل لا تُعتبر عرضًا للأوراق المالية."

"مع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات تنظيمية مفتوحة تتعلق بمجالات مرتبطة مثل إعادة التحصيص، والتحصيص عبر الشبكات، والمنتجات المالية المعقدة المبنية على التحصيص. هذه المجالات ستظل بحاجة إلى مزيد من التوضيح التنظيمي."

أما مايكل هابارد، الرئيس الاستراتيجي لشركة SOL Strategies، فقال إن البروتوكولات التي تقتصر عملياتها على الوظائف الإدارية أو الإجرائية مثل إصدار رموز إيصال بنسبة 1:1 دون التحكم في التوقيت أو المبلغ، ودون تقديم عوائد مضمونة "قد تجد وضوحًا تنظيميًا ضمن هذا الإطار."

وأضاف هابارد لـCointelegraph:

"لكن الإرشادات دقيقة للغاية في معاييرها، وتشدد على أن أي انحراف عن البنية الموصوفة قد يؤدي إلى معاملة تنظيمية مختلفة."

قضايا تتعلق بالضرائب

من بين أبرز القضايا التي لم تُحسم في بيان إدارة SEC هي مسألة الضرائب المفروضة على مكافآت التحصيص السائل، وهي مسألة تؤثر على كافة المشاركين في النظام، من صغار وكبار المساهمين، الذين يقدمون تقاريرهم للسلطات الضريبية.

وقال إيفان وايس، المدير التشغيلي لشركة Alluvial:

"لا تزال هناك تساؤلات قائمة بشأن توقيت فرض الضرائب على مكافآت التحصيص (هل تُفرض عند الاستلام أم عند التصرف؟)."

"ويجري حاليًا مراجعة هذا الأمر قانونيًا في قضايا نشطة، وهناك جهود متواصلة على المستوى التشريعي في الكونغرس لدعم نظام ضريبي عادل للتحصيص بما يخدم استمرار نمو القطاع."

وأشار وايس إلى مسألة أخرى حرجة تتعلق بـ"قواعد الضرائب على الصناديق المانحة"، والتي تنظم كيفية فرض الضرائب على الأصول المُحوّلة بعد الوفاة، وقال إنها تمثل "العقبة التنظيمية الرئيسية التي تعيق دمج التحصيص في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)"، ولا تزال "قضية غير محسومة حتى الآن."