فيتاليك يدعم شركات خزانة الإيثيريوم… ويحذّر من الإفراط في الرافعة المالية

تام شمس - الجمعة 8 أغسطس 2025 01:44 مساءً - أعرب المؤسس المشارك للإيثيريوم، فيتاليك بوتيرين، عن دعمه لشركات خزانة الإيثر (ETH)، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن هذا التوجه قد يتحول إلى "لعبة مفرطة بالرافعة المالية" إذا لم يُدار بمسؤولية.

وفي مقابلة مع بودكاست Bankless نُشرت يوم الخميس، قال بوتيرين إن ازدياد عدد الشركات العامة التي تشتري وتحتفظ بعملة الإيثر يمثل تطورًا إيجابيًا، لأنه يُعرض الرمز لمجموعة أوسع من المستثمرين.

وقال بوتيرين:

"ثمة خدمات ذات قيمة حقيقية تُقدَّم من خلال هذا التوجه."

وأضاف أن شراء الشركات لحصص في شركات خزانة الإيثر بدلًا من الاحتفاظ المباشر بالرمز يمنح الناس "خيارات أكثر"، لا سيما لأولئك الذين لديهم "ظروف مالية مختلفة".

وأصبحت ما تُعرف بـ"شركات خزانة الكريبتو" اتجاهًا متصاعدًا في وول ستريت، حيث جمعت مليارات الدولارات لشراء واحتجاز كميات كبيرة من العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين (BTC) والإيثر.

تحذير من أن تؤدي الرافعة المالية إلى "سقوط" الإيثر

رغم دعمه لهذا التوجه، شدّد بوتيرين على ضرورة الحذر، مؤكدًا أن مستقبل الإيثر لا يجب أن يُبنى على الإفراط في استخدام الرافعة المالية.

وقال:

"لو أيقظتني بعد ثلاث سنوات وأخبرتني أن شركات الخزانة كانت سبب انهيار ETH، فسيكون توقعي ببساطة أن الأمور تحولت إلى لعبة مفرطة بالرافعة المالية بطريقة ما."

واستعرض سيناريو كارثيًا يتسبب فيه انخفاض سعر ETH بعمليات تصفية قسرية تؤدي إلى سلسلة من الانهيارات وتراجع في السعر وفقدان للمصداقية.

مع ذلك، عبّر بوتيرين عن ثقته بأن مجتمع مستثمري الإيثر يتمتع بما يكفي من الانضباط لتجنّب مثل هذا الانهيار.

وأضاف:

"نحن لا نتحدث هنا عن أتباع دو كوون،" في إشارة إلى مؤسس بلوكتشين Terra الذي انهار في عام 2022.

شركات خزانة الإيثر تمتلك ما يقارب 12 مليار دولار

بلغت القيمة السوقية للشركات العامة التي تحتفظ بعملة ETH نحو 11.77 مليار دولار، وتتصدّر القائمة شركتا BitMine Immersion Technologies وSharpLink Gaming.

وتحتفظ BitMine بـ833,100 إيثر بقيمة تبلغ 3.2 مليار دولار ما يجعلها رابع أكبر شركة عامة من حيث حيازة أي عملة رقمية.

أما SharpLink وThe Ether Machine فيمتلكان ما قيمته 2 مليار و1.34 مليار دولار من الإيثر على التوالي، فيما تُكمل مؤسسة Ethereum وPulseChain قائمة أكبر خمس حاملي ETH.

أكبر 12 جهة تمتلك خزائن إيثر. المصدر: StrategicETHReserve.xyz

الإيثر يعود إلى الواجهة

شهدت عملة ETH عامًا متقلبًا حتى الآن؛ فقد تراجعت من نحو 3,685 دولارًا في يناير إلى أدنى مستوى لها عند 1,470 دولارًا في 9 أبريل، قبل أن تنتعش بأكثر من 163% لتصل إلى سعرها الحالي عند 3,870 دولارًا.

وكان الاتجاه المتصاعد لشركات خزانة الإيثر من أبرز العوامل المحفزة لعودة الرمز إلى الصعود. وساعد هذا الزخم السعري على تقليص الفجوة مع البيتكوين وسولانا (SOL)، اللتين تقودان الدورة الصعودية الحالية.