انتهاء الدعوى القضائية بين SEC وRipple بعد اتفاق مشترك على إسقاط الطعون

تام شمس - الجمعة 8 أغسطس 2025 01:44 مساءً - تستعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وشركة Ripple Labs لإنهاء معركة قانونية دامت لسنوات، بعد أن طلب الطرفان من محكمة الاستئناف إسقاط الطعن المُقدَّم من الهيئة والطعن المضاد من شركة البلوكشين.

وفي مستند موجز قُدِّم يوم الخميس، أقرت محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية إسقاطًا مشتركًا للطعن المقدم من SEC والطعن المضاد من Ripple في القضية المتعلقة بعملة XRP، مشيرة إلى أن كل طرف سيتحمل التكاليف والرسوم القانونية الخاصة به.

وكتب "ستيوارت ألديروتي"، المستشار القانوني العام لشركة Ripple، عبر منصة X يوم الخميس:

"بعد تصويت المفوضية اليوم، قدمت كل من SEC وRipple طلبًا رسميًا مباشرًا إلى محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية لسحب الطعون."

"النهاية... والآن نعود إلى العمل،" أضاف.

الحكم الفيدرالي في قضية XRP يصبح نهائيًا

كانت هيئة SEC قد رفعت دعوى ضد Ripple أواخر عام 2020 أمام محكمة اتحادية، متهمة إياها ببيع عملة XRP كأوراق مالية غير مسجلة. وفي يوليو 2023، أصدرت القاضية الفيدرالية أناليسا توريس حكمًا مختلطًا، اعتبرت فيه بعض عمليات بيع التوكن أوراقًا مالية، ما دفع الهيئة إلى تقديم طعن.

ومع إسقاط الاستئناف، يصبح حكم القاضية توريس الصادر في 2023 هو القرار النهائي في القضية.

وقد قضت القاضية بأن عملة XRP التي باعتها Ripple في البورصات العامة لا تُعد أوراقًا مالية، في حين أن التوكنات التي تم بيعها للمستثمرين المؤسسيين كانت تُصنف كأوراق مالية غير مسجلة.

كما أمرت القاضية الشركة بدفع غرامة قدرها 125 مليون دولار للهيئة، وهو مبلغ أقل بكثير من الطلب الأصلي البالغ 2 مليار دولار. وقد أدت الغرامة والحكم إلى استئناف الهيئة في أكتوبر، وردت Ripple بطعن مضاد.

إسقاط الطعن من جانب SEC كان متوقعًا

قامت هيئة SEC بمقاضاة Ripple خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. لكن ترامب وعد، خلال حملته الحالية، بإنهاء ممارسات الإنفاذ التنظيمي ضد العملات الرقمية، وقد تخلت الهيئة بالفعل عن عدة دعاوى قضائية أخرى ضد شركات كريبتو.

وفي أبريل، قدمت كل من الهيئة وRipple طلبًا مشتركًا إلى محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية لتعليق إجراءات الطعن، بعد أن ألمحت Ripple إلى نية الطرفين إسقاط القضايا.

وقد توصّل الطرفان إلى تسوية في مايو، وطلبا من القاضية توريس إلغاء الأمر القضائي وتخفيض الغرامة المفروضة على Ripple، إلا أن القاضية رفضت الطلب في يونيو، مشددة على أن Ripple لا تزال ملزمة بالامتثال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية بغض النظر عن تغير نهج هيئة SEC.

XRP يرتفع فوق 3 دولارات

شكّل التوجّه نحو التسوية عاملًا رئيسيًا في دفع سعر XRP للارتفاع في الأشهر الأخيرة، إذ قفز بنسبة تقارب 99% من أدنى مستوى له في عام 2025 عند 1.79 دولار في 9 أبريل إلى ذروته عند 3.56 دولار في 22 يوليو، وفقًا لبيانات CoinGecko.

وبعد تراجع مؤقت دون مستوى 3 دولارات، ارتفع سعر XRP مجددًا بنسبة 10.6% خلال اليوم الماضي ليصل إلى 3.31 دولار.

تقرير إضافي من تيرنر رايت.