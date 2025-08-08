اعتقال شخصين بعد إلقاء ألعاب جنسية في مباريات دوري الـWNBA في مقلب مرتبط بعملة ميم

تام شمس - الجمعة 8 أغسطس 2025 12:34 مساءً - أُلقي القبض على رجلين يُزعم أنهما قاما بإلقاء ألعاب جنسية خلال مباريات رابطة كرة السلة الوطنية للسيدات (WNBA)، في مقلب مثير للجدل أعلنت مجموعة عملات ميم مسؤوليتها عنه.

وقد وقعت خمس حوادث خلال الأسبوعين الماضيين تم فيها إلقاء ألعاب جنسية معظمها باللون الأخضر على أرض الملعب أثناء مباريات WNBA، كان آخرها يوم الخميس في مدينة شيكاغو.

وفي تصريح لصحيفة USA Today يوم الخميس، قال المتحدث باسم المجموعة التي أطلقت مؤخرًا عملة الميم "Green Dildo Coin المُرمز (DILDO)"، والذي يستخدم اسم "Daldo Raine" على منصة X، إنه ومجموعة من عشاق العملات الرقمية هم من يقفون خلف هذه المقالب.

وقد أثارت هذه الأفعال انتقادات واسعة من لاعبات ومدربات دوري WNBA، خاصة في ظل محاولة مجتمع عملات الميم المعروف بكونه مثيرًا للجدل ويستهدف جمهورًا محددًا — جذب الانتباه بأي وسيلة وسط سوق مزدحم ومتذبذب الأداء.

A 3rd dildo has just dropped pic.twitter.com/EjZeXBJ3r9 — Jakenheimer (@jakenheimer5) August 6, 2025

وقال Daldo Raine إن العملة أُنشئت كموقف ساخر ضد ما وصفه بـ"البيئة السامة" التي يهيمن عليها المؤثرون والمحتالون في فضاء عملات الميم.

وأضاف:

"كنا نعلم أنه من أجل أن نُسمع صوتنا في هذا الفضاء، كان علينا القيام بمقالب فيروسية بدلًا من دفع المال لتلك المجموعة المتحكمة من المؤثرين. نريد أن نُحدث تحولًا في ثقافة الكريبتو، ونريد أن نكون الألف في مواجهة الواحد."

ولجعل المشروع مميزًا، قال إن الألعاب الجنسية كانت خضراء اللون كإشارة إلى مصطلح التداول المرتبط بارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى كونها وسيلة لإثارة الفضول لدى الجمهور.

وأشار إلى أن المجموعة تخطط لتغيير نهجها مستقبلًا من خلال تنفيذ مقالب "أخف وأكثر ذوقًا" لجذب الانتباه بطريقة أقل إثارة للجدل.

اعتقال شخصين بسبب إلقاء الألعاب الجنسية

أُلقي القبض على شابين، هما "كيدن لوبيز" و"ديلبرت كارفر"، بتهمة التورط في إلقاء الألعاب الجنسية، رغم أن Daldo Raine أكد لـUSA Today أن أياً منهما لا ينتمي إلى مجموعة عملة الميم.

وبحسب قناة FOX 10 Phoenix، فقد كشف الشاب لوبيز (18 عامًا) في إفادته للشرطة أنه شاهد التحدي المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فاشترى لعبة جنسية للمشاركة فيه.

أما "كارفر"، فقد أفادت صحيفة USA Today بأنه أُلقي القبض عليه في ولاية جورجيا يوم السبت، حيث اتُهم بإلقاء لعبة جنسية على أرض ملعب كرة السلة في أتلانتا.

ويواجه كارفر تهمًا تتعلق بالإخلال بالنظام العام، والفجور العلني، والتعدي الجنائي على ممتلكات الغير.

رابطة WNBA تعبر عن غضبها

لاقى هذا التصرف انتقادات حادة من لاعبات ومدربات دوري WNBA، اللواتي اعتبرنه تهديدًا للسلامة العامة وانعدامًا لاحترام اللعبة.

وقالت مدربة فريق لوس أنجلوس سباركس "لين روبرتس" بعد وقوع إحدى الحوادث في صالة Crypto.com يوم الثلاثاء:

"إنه تصرف سخيف، وغبي، وغير مقبول."

وبحسب قواعد السلوك المنشورة على موقع رابطة WNBA، فإن أي مشجع يُضبط وهو يلقي شيئًا على أرض الملعب يتم طرده من القاعة، وقد يواجه تهمًا جنائية.

وقد تجاهل Daldo Raine الاتهامات بأن هذا المقلب ينطوي على عدم احترام للرياضيات المشاركات، رغم أن آخرين رأوا أن الفكرة تنطوي على جذور ذكورية متحيزة ضد النساء.

الجدير بالذكر أن مثل هذه المقالب حصلت سابقًا في رياضات أخرى، مثل مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) عام 2018 بين فريقي نيو إنغلاند باتريوتس وبافلو بيلز، حين ألقيت لعبة جنسية في منطقة النهاية.

سوق عملات الميم يشهد تراجعًا حادًا

يبلغ إجمالي القيمة السوقية لعملات الميم حاليًا نحو 70.6 مليار دولار، أي أقل بنسبة تقارب 45% من ذروته التي بلغت 127.26 مليار دولار في 6 ديسمبر، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

تغير في القيمة السوقية لعملة ميمكوين منذ مارس ٢٠٢١. المصدر:CoinMarketCap

وفي المقابل، شهدت منصة Pump.fun وهي أكبر منصة لإطلاق عملات الميم تراجعًا حادًا في إيراداتها بنسبة 80% منذ ذروتها في يناير، لتسجل 24.96 مليون دولار فقط في يوليو، وهو أسوأ أداء شهري لها خلال عام 2025.