شركة SBI Holdings تنفي تقديم طلب لصندوق ETF مزدوج يضم بيتكوين وريبل في اليابان

تام شمس - الجمعة 8 أغسطس 2025 12:34 مساءً - نفت مجموعة الخدمات المالية اليابانية العملاقة "SBI Holdings" التقارير الإعلامية التي زعمت أن الشركة قدمت طلبًا لإطلاق صناديق متداولة في البورصة (ETFs) مرتبطة بالعملات الرقمية.

وكانت تقارير إعلامية قد انتشرت يوم الأربعاء تفيد بأن "SBI" تقدمت بطلبين لصندوقين استثماريين: أحدهما مزدوج يجمع بين الذهب والعملات الرقمية، والآخر مزدوج يجمع بين بيتكوين (BTC) وريبل (XRP). وقد استندت هذه التقارير إلى عرض نتائج أرباح الشركة. غير أن تقرير Cointelegraph أشار إلى أن عرض الأرباح لم يؤكد بوضوح ما إذا تم تقديم أي طلبات بالفعل.

وفي تصريح لـCointelegraph يوم الجمعة، أوضح ممثل عن شركة SBI قائلًا:

"على عكس ما ورد في بعض التقارير الإعلامية، لم نتقدم بأي طلب إلى الجهات المختصة لإنشاء صندوق ETF مرتبط بالأصول الرقمية."

وأضاف ممثل الشركة:

"لا تزال المسألة في مرحلة التخطيط فقط."

SBI Holdings تنتظر التحديثات التنظيمية

في 24 يونيو، اقترحت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) تصنيف بعض الأصول الرقمية كمنتجات مالية بموجب قانون الأدوات المالية والبورصات (FIEA)، وهو الإطار القانوني الذي ينظم الأدوات المالية التقليدية والأوراق المالية.

ومع استمرار الجهات التنظيمية في اليابان بمراجعة كيفية تصنيف الأصول الرقمية، أوضح ممثل الشركة لـ"كوينتيليغراف" أن تقديم طلبات صناديق ETF سيتم لاحقًا.

وقال:

"في اليابان، من المتوقع أن تتم الموافقة على صناديق ETF التي تدمج الأصول الرقمية بطريقة تتماشى مع توجهات الهيئات المالية وهيئات الضرائب. وبالتالي، سيتم التقديم بعد إجراء التعديلات القانونية اللازمة."

لا جدولًا زمنيًا محددًا بعد لإطلاق صناديق ETF للعملات الرقمية

وأشار ممثل الشركة إلى أنه نظرًا للأطر التنظيمية الحالية، لم يتم تحديد جدول زمني واضح لتقديم طلبات صناديق ETF المتعلقة بالعملات الرقمية.

وأكدت الشركة أن الطلب سيتم من خلال شركة "SBI Global Asset Management"، وهي شركة تابعة لـSBI Holdings.

وعند سؤال الممثل عمّا إذا كانت هذه الصناديق ستكون متاحة للمستثمرين الأفراد أو المؤسسات، أجاب بأن الشركة تخطط في البداية لاستهداف المستثمرين الأفراد.

وأضاف:

"تتبنى الشركة مبدأ تعزيز ديمقراطية الاستثمار البديل وتشجعه."

واختتمت SBI بالإشارة إلى أن جميع المعلومات المعلنة حول خطط صناديق ETF مقتصرة على ما ورد في عرض نتائج الأرباح فقط.