Bakkt تستحوذ على 30٪ من شركة Marusho Hotta اليابانية وتعيد تسميتها إلى bitcoin.jp

تام شمس - الخميس 7 أغسطس 2025 08:06 مساءً - تستعد شركة Bakkt، المتخصصة في حفظ وتداول الأصول الرقمية، للاستحواذ على حصة أقلية في شركة Marusho Hotta اليابانية، في خطوة استراتيجية ضمن تحولها إلى شركة خزانة تعتمد على البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى.

كجزء من الصفقة، أعلنت Bakkt عن نيتها الاستحواذ على حصة 30٪ من Marusho Hotta، وهي شركة مدرجة في البورصة اليابانية متخصصة في تصنيع خيوط الغزل عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية. ومن المقرر إعادة تسمية الشركة لتصبح "bitcoin.jp"، في إشارة واضحة إلى تحول محتمل نحو العمل كذراع خزانة لعملة البيتكوين (BTC).

تتداول Marusho Hotta تحت الرمز 8105 في بورصة طوكيو، وشهد سهمها ارتفاعًا بأكثر من 36٪ يوم الأربعاء، على الأرجح نتيجة الإعلان عن صفقة الاستحواذ.

وقبل هذا الإعلان، كانت Marusho Hotta تُعد من الأسهم الرخيصة (penny stocks)، حيث نادرًا ما تجاوز سعر السهم 60 ينًا (نحو 41 سنتًا أمريكيًا).

سهم ماروشو هوتا، مُسعّر بالين الياباني. المصدر: Google Finance

إضافة إلى تركيزها على السوق اليابانية ضمن خطط التوسع الدولي، تنشط Bakkt أيضًا في عدة مناطق، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأجزاء أخرى من آسيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع تتبعها Bakkt لإعادة تشكيل نفسها كشركة بنية تحتية متخصصة في العملات الرقمية. وقد تجلى هذا التوجه في يونيو الماضي حين أعلنت الشركة عن خطط لجمع ما يصل إلى مليار دولار عبر عروض أوراق مالية مختلفة، يُحتمل أن تُستخدم لشراء البيتكوين مستقبلاً.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت Bakkt عن بيع قسم الولاء التابع لها بهدف التركيز الكامل على التحول إلى شركة تشفير خالصة، وتوجيه جميع مواردها نحو "الخدمات الأساسية في مجال العملات الرقمية"، بحسب ما أكده الرئيس التنفيذي المشارك آندي ماين.

تأسست Bakkt في عام 2018 على يد شركة Intercontinental Exchange، وأُطلقت في البداية لمساعدة المؤسسات على شراء وبيع وحفظ الأصول الرقمية، بما في ذلك عقود البيتكوين الآجلة. وقد مرت بعدة تحولات استراتيجية على مر السنوات، مدفوعة جزئيًا بتحديات مالية.

من البيتكوين إلى العملات البديلة: استراتيجيات خزائن الشركات تتغير

تُعد Bakkt واحدة من عدد متزايد من الشركات التي تتحول إلى شركات خزانة أصول رقمية — وهي ظاهرة بدأت في عام 2020 مع شركة MicroStrategy بقيادة مايكل سايلور، والتي أعادت تسمية نفسها لاحقًا لتصبح Strategy.

واليوم، تحتفظ مئات الشركات العامة بعملة البيتكوين ضمن ميزانياتها العمومية، وتشمل هذه شركات تعمل في المجال الرقمي كالمُعدّنين، وشركات خزانة متخصصة مثل Twenty One Capital، بالإضافة إلى مؤسسات تقليدية تنوع استراتيجياتها من خلال شراء البيتكوين.

وبحسب بيانات من موقع Bitbo، فإن الشركات العامة تمتلك بشكل جماعي أكثر من 932,000 بيتكوين، أي ما يعادل نحو 4.4٪ من إجمالي المعروض من العملة. وتضيف الشركات الخاصة 426,000 بيتكوين أخرى إلى هذا الرقم.

أفضل 100 شركة عامة لإدارة خزينة بيتكوين. المصدر: BitcoinTreasuries.NET

ولا يقتصر توجه الشركات على البيتكوين فحسب، بل بدأت استراتيجيات الخزينة تشمل عملات بديلة أيضًا، مثل إيثريوم (ETH) وسولانا (SOL) وريبل (XRP).

ووفقًا لتقارير Cointelegraph، فقد بدأت شركات من قطاعات متنوعة، مثل الزراعة والتصنيع الاستهلاكي والمنسوجات، بتخصيص جزء من ميزانياتها لهذه الأصول الرقمية خلال الأشهر الماضية.