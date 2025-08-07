Nomura تطلق منصة خيارات عملات رقمية منظمة في دبي عبر ذراعها Laser Digital

تام شمس - الخميس 7 أغسطس 2025 06:37 مساءً - أعلنت شركة ليزر ديجيتال، الذراع المتخصصة في الأصول الرقمية لبنك الاستثمار الياباني Nomura عن حصولها على أول ترخيص ضمن الإطار التجريبي للسلطة التنظيمية للأصول الافتراضية في دبي (VARA) لتقديم خدمات الخيارات المنظمة خارج البورصة (OTC) للعملات الرقمية.

وذكرت الشركة، يوم الأربعاء، أن الترخيص "المحدود" سيتيح لها تقديم خيارات تداول العملات الرقمية خارج البورصة للعملاء المؤسساتيين، وذلك تحت إشراف صارم من الجهات التنظيمية.

تُستخدم مكاتب التداول خارج البورصة لتسهيل الصفقات الكبيرة بين المؤسسات مباشرة، مما يقلل من الانزلاق السعري ويتيح تسعيرًا أكثر مرونة. وغالبًا ما تعتمد على هذه المكاتب صناديق التحوط ومديرو الأصول وشركات التداول وغيرها من المؤسسات ذات الحجم الكبير.

تهدف Laser Digital من خلال هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد في دبي على المشتقات الرقمية المنظمة، حيث تخطط لتقديم أدوات تساعد على التحوط وتوليد العوائد وإدارة التقلبات، بينما تعمل الجهات التنظيمية على تقييم جاهزية السوق وضبط المخاطر قبل السماح بالتوسع الكامل.

تنظيم الخيارات خارج البورصة للعملات الرقمية ما يزال في مراحله الأولى عالميًا

رغم أن عددًا محدودًا من الدول بدأ في تنظيم مكاتب الخيارات الرقمية خارج البورصة، إلا أن دبي والمملكة المتحدة تقودان هذا التوجه.

في ديسمبر 2023، استثمرت الذراع الاستثمارية لشركة M&G البريطانية، وهي من كبرى شركات التقاعد، مبلغ 20 مليون دولار في منصة GFO-X، والتي تُعد أول بورصة منظمة للمشتقات الرقمية في المملكة المتحدة.

جاء هذا التمويل ضمن جولة استثمارية من الفئة B بقيمة 30 مليون دولار، بهدف إطلاق منصة منظمة من قبل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) لتداول العقود الآجلة والخيارات على مؤشر البيتكوين.

في الاتحاد الأوروبي، تندرج مشتقات العملات الرقمية تحت أنظمة أوسع مثل MiFID II وEMIR، والتي تفرض متطلبات الإفصاح والمقاصة، لكن معظم الدول الأعضاء لم تُقر بعد تراخيص خاصة بمكاتب OTC للعملات الرقمية.

أما في الولايات المتحدة، فتسمح هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ببعض أنشطة المشتقات المؤسسية للعملات الرقمية ضمن القوانين القائمة، لكن لا يوجد بعد إطار ترخيص مخصص لمكاتب الخيارات الرقمية خارج البورصة.

في المقابل، أطلقت دبي إطارًا تنظيميًا شاملاً للعملات الرقمية في أوائل 2023، يشمل قواعد تنظيمية لمنصات التداول والحفظ والوسطاء ومصدري التوكنات، تحت إشراف VARA.

الإمارات توسّع طموحاتها في المشتقات مع التركيز على الأصول الرقمية

رغم أن سوق المشتقات في دولة الإمارات ما يزال صغيرًا مقارنة بالولايات المتحدة، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى نمو متسارع وتنوع في السوق. وقد بلغت قيمة السوق في 2024 حوالي 167 مليون دولار، مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 3.7% حتى عام 2031.

لطالما خدم سوق دبي للذهب والسلع (DGCX) ومقدمو خدمات OTC مثل ADSS أسواق السلع والعملات الأجنبية في المنطقة، لكن الإمارات باتت توسّع نطاقها ليشمل الأصول الرقمية والمنتجات المالية الموجهة للمؤسسات.

ورغم سيطرة الولايات المتحدة على سوق المشتقات العالمي عبر بورصات مثل CME وCBOE، فإن الإمارات تسعى إلى ترسيخ مكانتها من خلال تقديم تنظيم واضح وشفاف لفئات الأصول الناشئة مثل العملات الرقمية.