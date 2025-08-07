تقرير: عدد العاملين الذين يتقاضون رواتبهم بالعملات الرقمية تضاعف ثلاث مرات في عام 2024

تام شمس - الخميس 7 أغسطس 2025 06:37 مساءً - أفاد تقرير صادر عن شركة رأس المال الاستثماري Pantera Capital بأن عدد المتخصصين في مجال العملات الرقمية الذين يتقاضون رواتبهم بالأصول الرقمية قد تضاعف ثلاث مرات خلال العام الماضي، حيث أصبح 9.6% منهم يتقاضون أجورهم بالعملات المستقرة.

واستند التقرير إلى أكثر من 1,600 رد من محترفين في قطاع العملات الرقمية من 77 دولة، مشيرًا إلى وجود تحوّل نحو أنظمة دفع قائمة على البلوكشين، إلى جانب تزايد ثقة المؤسسات بالأصول الرقمية المرتبطة بالدولار، مثل عملة (USDC) من شركة Circle، وUSDt من شركة Tether.

وتصدّرت USDC المشهد، حيث شكّلت 63% من إجمالي الرواتب المدفوعة بالعملات الرقمية، على الرغم من أن USDt لا تزال العملة المستقرة الأكثر تداولًا من حيث الحجم على مستوى العالم.

وجاء في التقرير: "كنا نظن في البداية أن هذا التفاوت يعود إلى انحياز عيّنتنا نحو الغرب. لكن بعد التعمق في البيانات، وجدنا أن من المثير للاهتمام أن أياً من مزودي خدمات الرواتب الرئيسيين في القطاع (مثل Deel وRemote وRippling) لا يدعم USDT كخيار للرواتب".

وبشكل عام، استحوذت العملتان المستقرتان معًا على أكثر من 90% من المدفوعات المُبلّغ عنها. ووفقًا لـDeFiLlama، بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة حوالي 268.6 مليار دولار وقت إعداد التقرير.

المصدر: تقرير Pantera Capital



وأشار التقرير أيضًا إلى أن تعويضات الموظفين بالرموز أصبحت تُصمم بشكل متزايد بما يتماشى مع أهداف طويلة الأجل، إذ تم تحديد ما يقرب من 88% من جداول الاستحقاق على مدى أربع سنوات، مقارنة بـ64% فقط في العام السابق.

وتُظهر النتائج أن الخبرة العملية والمهارات التقنية غالبًا ما تتفوق على المؤهلات الأكاديمية في قطاع البلوكشين، حيث بلغ متوسط الراتب لحاملي شهادة البكالوريوس 286,039 دولارًا، وهو أعلى بكثير من متوسط رواتب الحاصلين على درجة الماجستير (214,359 دولارًا) أو الدكتوراه (226,858 دولارًا).

نسبة الأشخاص الذين يتقاضون أجورهم بالعملات الرقمية. المصدر: Pantera Capital

جهود Circle المؤسسية

تسعى Circle بقوة إلى ترسيخ عملة USDC كأداة أساسية للمدفوعات المؤسسية، ورواتب الموظفين، والبنية التحتية المالية بين الشركات، وليس فقط لأغراض التداول.

وفي مارس 2024، أعلنت Circle عن شراكة مع شركة Intercontinental Exchange، الشركة الأم لبورصة نيويورك، بهدف استكشاف دمج USDC وصناديق الأصول المرمّزة في أسواق المشتقات العالمية.

وفي مايو، تقدمت Circle بطلب للحصول على ترخيص مصرفي فيدرالي من مكتب المراقب المالي الأمريكي، وذلك في إطار استراتيجيتها طويلة المدى لتوفير بنية تحتية منظمة لمدفوعات العملات المستقرة، والحفظ، والتسوية.

وفي يوليو، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون GENIUS ليصبح قانونًا نافذًا، وهو القانون الذي يضع إطارًا تنظيميًا ثنائي الحزب لمُصدري العملات المستقرة مثل Circle. وقد أشار مؤيدو القانون إلى USDC كنموذج مثالي للدولار الرقمي المتوافق مع الأنظمة التنظيمية.