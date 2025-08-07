ارتفعت أسهم شركة IREN بنسبة 11% بعد تعدينها لعدد بيتكوين يفوق منافستها MARA في يوليو

تام شمس - الخميس 7 أغسطس 2025 06:37 مساءً - سجّلت أسهم شركة تعدين البيتكوين IREN Ltd ارتفاعًا بنسبة 11.4% بعد إعلانها تحقيق إيرادات قدرها 86 مليون دولار خلال يوليو، وتفوقها على شركة MARA Holdings في إنتاج البيتكوين.

فقد أعلنت IREN يوم الأربعاء أنها قامت بتعدين 728 بيتكوين (BTC) في يوليو، متجاوزة بذلك MARA التي تعدينت 703 بيتكوين، رغم أن IREN تمتلك قدرة تعدين أقل، حيث يبلغ معدل الهاش المنتشر لديها 50 إكزاهاش في الثانية (EH/s) مقابل 58.9 EH/s لدى MARA.

وذكرت الشركة أن متوسط معدل الهاش لديها في يوليو بلغ 45.4 EH/s، مما يشير إلى أن معظم أجهزتها كانت تعمل بكفاءة طوال الشهر.

تأتي هذه النتائج القوية في ظل ارتفاع صعوبة التعدين مؤخرًا، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة ويضغط على هوامش أرباح شركات التعدين، ما لم تلجأ إلى معدات أكثر كفاءة أو مصادر طاقة أقل تكلفة.

وبينما تراجعت نتائج MARA في يوليو مقارنة بشهر يونيو، إلا أنها سجلت أرباحًا قوية في الربع الثاني، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 64% على أساس سنوي لتصل إلى 238 مليون دولار. وتحتفظ MARA بثاني أكبر احتياطي بيتكوين بين الشركات العامة، بواقع 50,000 بيتكوين، خلف شركة مايكل سايلور MicroStrategy فقط.

أسهم IREN تحقق مكاسب مزدوجة الرقم

أغلقت أسهم شركة IREN (رمزها: IREN) تداولات الأربعاء مرتفعة بنسبة 11.4% عند سعر 18.32 دولارًا، في حين سجلت غالبية شركات تعدين البيتكوين المنافسة مكاسب تراوحت بين 1% و5%.

ودفعت هذه الأنباء القيمة السوقية لـ IREN إلى 4.11 مليار دولار، لتصبح ثاني أكبر شركة تعدين بيتكوين مدرجة في الأسواق العامة، متجاوزة شركتي Riot Platforms وCore Scientific، وخلف MARA فقط.

المؤشرات المالية الرئيسية لشبكة IREN في يوليو. المصدر: IREN

توسع IREN في مجال الذكاء الاصطناعي

قالت IREN إن 2.3 مليون دولار من إجمالي إيراداتها البالغة 86 مليون دولار في يوليو جاءت من قطاع الحوسبة السحابية المرتبط بالذكاء الاصطناعي، في إطار جهودها لتنويع أعمالها خارج نطاق تعدين البيتكوين.

وذكر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك دانيال روبرتس أن الشركة تشهد "اهتمامًا متزايدًا" بمعالجات Nvidia Blackwell المخصصة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكانت IREN قد اشترت 2400 وحدة من هذه المعالجات في يوليو، وتسلّمت بالفعل 256 وحدة كدفعة أولى.

وأضاف روبرتس أن تشغيل معدات تعدين البيتكوين إلى جانب معالجات الذكاء الاصطناعي "يؤكد مرونة البنية التحتية لدينا وقدرتنا على اغتنام الفرص السوقية المستقبلية."

اتهامات سابقة بالمبالغة في التقييم

تأتي نتائج يوليو الإيجابية بعد حوالي عام من إصدار شركة البيع على المكشوف Culper Research تقريرًا زعمت فيه أن IREN كانت "مبالغًا في تقييمها بشكل كبير"، واتهمتها بأنها "تتحدث كثيرًا" عن الحوسبة عالية الأداء دون استثمار كافٍ للمنافسة الجدية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وشبّهت Culper محاولات IREN للفوز بسباق جائزة موناكو الكبرى بوصولها إلى الحلبة بسيارة تويوتا بريوس.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت أسهم IREN من 12.31 دولارًا إلى 5.59 دولارًا في أبريل، لكنها تعافت بقوة مسجلة ارتفاعًا بنسبة 227% خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، لتغلق عند 18.32 دولارًا.