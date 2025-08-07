رئيس أبحاث “Galaxy”: شبكات الايثيريوم من المستوى الثاني لا تقدم قيمة كافية للشبكة الرئيسية

انتقد “أليكس ثورن”، رئيس قسم الأبحاث في شركة “Galaxy”، نموذج عمل شبكات الايثيريوم من الطبقة الثانية (L2)، واصفا إياها بأنها استخلاصية، مشيرا إلى أنها تحتفظ بمعظم رسوم المستخدمين مع تقديم مساهمة ضئيلة لشبكة الإيثيريوم الرئيسية (L1).

وأوضح “ثورن” في منشور بتاريخ 6 أغسطس أن غالبية شبكات الطبقة الثانية L2 تخضع لسيطرة مركزية من شركات أو كيانات، ولا تعيد حتى الرسوم التي تجمعها إلى شبكة الإيثيريوم الرئيسية.

ووفقا له، فإن الإيرادات اليومية لهذه الشبكات تتراوح بين 100,000 و400,000 دولار، بينما لا تتجاوز تكاليف تأكيد البيانات على المستوى الأول 10,000 دولار.

بعد تطبيق “EIP-4844″، انخفضت تكاليف بيانات L2، لكن ذلك كشف عن التباين الكبير بين الإيرادات المحققة والمبالغ المدفوعة لشبكة الايثيريوم.

فعلى سبيل المثال، دفعت شبكة “Base” مبلغ 4.4 مليون دولار إلى مشروع “Optimism” لاستخدام بنيته التحتية، بينما دفعت كافة شبكات L2 مجتمعة نحو 3.05 مليون دولار فقط إلى إيثريوم خلال 180 يوم.

وفي الربع الثاني، حققت “Base”، المدعومة من كوين بيس، إيرادات بلغت 14.9 مليون دولار من الرسوم، بينما لم تتجاوز تكاليفها نحو إيثريوم 443,000 دولار، وهو ما وصفه “ثورن” بخلل هيكلي، قائلا:

تجني “Optimism” من “Base” أكثر بـ 4.8 مرات مما تجنيه الايثيريوم نفسها.

وأضاف:

هم لا يتوافقون فعليا مع الإيثيريوم، بل يبدون وكأنهم يستخرجون منها القيمة.

تأتي هذه التصريحات في ظل نقاش مستمر داخل مجتمع الايثيريوم بشأن التوازن بين اللامركزية، وتحقيق العوائد، ومقدار القيمة الاقتصادية التي ينبغي أن تعود إلى الشبكة الرئيسية من شبكات الطبقة الثانية، خصوصا بعد خفض تكاليف بيانات L2 بموجب تحديث EIP-4844.

