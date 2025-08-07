المستثمر “بيل غروس”: سهم شركة “Gamestop” أصبح أقرب للبيتكوين منه لسهم ميم!

قال المستثمر الشهير “بيل غروس” إن سهم (GME) لم يعد يتصرف كسهم ميم، بل بات يشبه إلى حد كبير تداول البيتكوين من حيث النمط السعري.

وصرّح في مقابلة مع “بيزنس إنسايدر” أن السهم أقل تقلب بكثير الآن، ويعتبره فرصة جيدة لبيع الخيارات، لكنه لم يعد يجذب المضاربين بنفس الطريقة السابقة.

شهد سهم “Gamestop” حركة مشابهة لمسار بيتكوين، حيث ارتفع في أواخر 2024، وانخفض في ربيع 2025، ثم انتعش في مايو، ليتراوح بين 20 و35 دولار خلال 12 شهر، مقارنة بذروته عند 121 دولار في يناير 2021.

وقد تجاوز السهم 35 دولار في مايو، قبل إعلان الشركة شراءها 4710 بيتكوين، بقيمة تُقدّر حاليا بـ539 مليون دولار.

منذ ذلك الحين، تراجع السهم إلى نحو 23 دولار، منخفضا بنسبة 27% منذ بداية العام، وفق بيانات “Yahoo Finance”.

أشار “غروس” إلى أنه يتجنب الأسهم ذات طابع الميم مثل “American Eagle”، رغم استفادته سابقا من البيع على المكشوف لأسهم GME وAMC في 2021.

وأضاف أن اهتمام المستثمرين الأفراد انتقل الآن إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وميتا، بدافع حماس الذكاء الاصطناعي.

من جهتها، تخطط “Gamestop” لمواصلة استثماراتها في البيتكوين، وقد تنظر في قبول العملات المشفرة كوسيلة دفع لبطاقات التداول.

ورغم امتلاكها سيولة تتجاوز 9 مليار دولار، تؤكد الشركة أنها ستعتمد نهج انتقائي، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي “رايان كوهين”، الذي أشار إلى أن قرارات الاستثمار ستعتمد على توازن المخاطر والعوائد.

