هل سيفتح الرئيس “ترامب” صندوق التقاعد أمام العملات الرقمية المشفرة والأصول البديلة؟

وفقا للتقرير الصحفي فإن الرئيس الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” يستعد لتوقيع أمر تنفيذي اليوم يهدف إلى إدخال الأصول البديلة، مثل العملات المشفرة والأسهم الخاصة والعقارات، إلى خطط التقاعد 401(k).
تبلغ قيمة الأصول ضمن خطط التقاعد القائمة على أصحاب العمل نحو 12 تريليون دولار حتى نهاية مارس 2025، منها حوالي 9 تريليونات دولار في خطط 401(k).
ويُتوقع أن يُلزم الأمر التنفيذي وزارة العمل بمراجعة القيود الحالية التي تُثني عن إدراج الأصول غير السائلة في هذه الخطط، وتوضيح مسؤوليات الجهات الراعية لها.
وسيشمل التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الخزانة وهيئة الأوراق المالية والجهات الفيدرالية الأخرى لتحديث القواعد التنظيمية، بما يُمهّد الطريق لتوسيع خيارات الاستثمار في خطط التقاعد، مع دور محوري منتظر لهيئة الأوراق المالية والبورصات في تفعيل هذه التعديلات.
يأتي هذا التوجه ضمن مساعي إدارة “ترامب” لتخفيف القيود على خطط التقاعد، وفتح المجال أمام استراتيجيات استثمار أكثر تنوعا تشمل العملات الرقمية.
