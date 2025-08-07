ارتفاع تكاليف التعدين في الولايات المتحدة مع دخول تعريفات "ترامب" الجديدة حيز التنفيذ

أدّت التعريفة الجمركية الجديدة بنسبة 100% على أشباه الموصلات المستوردة، التي أعلنتها إدارة “ترامب” في 7 أغسطس، إلى زيادة متوسط تكلفة أجهزة تعدين بيتكوين في الولايات المتحدة بنسبة 21%.

تشمل الرسوم الرقائق المُستخدمة في أجهزة “ASIC”، التي لا تزال تُستورد بالكامل تقريبا من آسيا، ما يضع المعدّنين أمام خيارات محدودة.

وتأتي هذه الزيادة وسط ضغوط ناتجة عن خفض مكافآت التعدين وارتفاع صعوبة الشبكة.

شركات مثل “Luxor” و”AsicXchange” سارعت إلى استيراد المعدات قبل سريان القرار، لكن الجدول المعدل للرسوم لم يمنح سوى إعفاءات محدودة.

كما ارتفعت تكاليف الشحن مع تراجع فعالية طرق الاستيراد السابقة.

أظهرت بيانات “Hashrate Index” انخفاض الإيرادات بنسبة 55% سنويا لكل تيراهاش، مما أجبر مشغلي التعدين على مراجعة خططهم، خاصة مع انخفاض هوامش الربح وارتفاع التكاليف الرأسمالية.

التأثير طال أسهم شركات التعدين المدرجة، وانخفضت قيمة أسهمها بعد إعلان القرار، فيما حذّر التنفيذيون من صعوبة التكيف مع تغييرات تُطبق بهذه السرعة.

وقد تلجأ بعض الشركات لنقل عملياتها إلى دول معفاة من الرسوم مثل كندا أو كازاخستان.

لا يزال الأثر الكامل لهذه السياسة قيد التقييم، وسط غياب بدائل محلية فعالة لمعدات التعدين.

اقرأ أيضا:

منصة كوين بيس تضيف 21 عملة رقمية جديدة وسط نتائج مالية متباينة

CZ يطلب رفض دعوى FTX بقيمة 1.7 مليار دولار: التفاصيل

