Coinbase تفرض رسومًا بنسبة 0.1% على تحويلات USDC إلى الدولار الأمريكي التي تتجاوز 5 ملايين دولار

تام شمس - الخميس 7 أغسطس 2025 02:58 مساءً - أعلنت منصة Coinbase أنها ستبدأ بفرض رسوم بنسبة 0.1% على تحويلات عملة USDC المستقرة إلى الدولار الأمريكي، عندما تتجاوز صافي التحويلات 5 ملايين دولار، في خطوة تأتي وسط معاناة الشركة من تراجع الأرباح.

ووفقًا لإشعار نُشر عبر الإنترنت، سيتم تطبيق الرسوم بدءًا من 13 أغسطس على صافي التحويلات التي تتجاوز 5 ملايين دولار خلال فترة متدحرجة مدتها 30 يومًا، ويتم احتساب هذا الصافي بطرح مشتريات USDC من مبيعاته.

وجاء القرار بعد أن أعلنت Coinbase عن نتائجها للربع الثاني من العام والتي جاءت دون توقعات المحللين، ما أدى إلى تراجع سهمها بشكل حاد. وارتفعت إيرادات الشركة من العملات المستقرة بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 332 مليون دولار.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تخيب فيها Coinbase توقعات المحللين، بعد أن جاءت إيرادات الربع الأول أيضًا دون المتوقع.

Coinbase تجري "تجربة"

وقال رايان شون آدامز، المؤسس المشارك لمنصة Bankless، في منشور على منصة X: "لا أحب هذه السابقة. ماذا لو انخفض الحد إلى 10 آلاف دولار؟ يبدو وكأننا نعود إلى رسوم البنوك مجددًا."

ورد عليه ويل ماكومب، مدير المنتجات الأول في Coinbase للعملات المستقرة، قائلًا إن المنصة تجري تجربة لفهم تأثير الرسوم على عمليات التحويل خارج USDC.

وأضاف: "نجري تجربة لفهم كيف تؤثر الرسوم على التحويل من USDC إلى العملات الورقية، خاصةً وأن بعض المنافسين يفرضون رسومًا أعلى على هذه العملية."

وتابع: "نُدرك تمامًا أن هذه خاصية أساسية وسنراقب جميع الملاحظات بعناية. نحن ملتزمون بجعل Coinbase أفضل مكان لاستخدام العملات المستقرة."

في الوقت الحالي، لا تفرض Coinbase أي رسوم على صافي التحويلات من USDC إلى الدولار حتى 40 مليون دولار خلال فترة 30 يومًا. وتبدأ الرسوم عند 0.05% لما بين 40 و100 مليون دولار، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 0.2% لما يتجاوز 200 مليون دولار.

محاولة للحد من تحويلات Tether إلى USDC

وأشار بعض المحللين إلى أن الخطوة تهدف إلى تغطية التكاليف التي تتحملها Coinbase في إدارة USDC، ثاني أكبر عملة مستقرة من حيث الحجم.

بينما قال المؤثر المعروف في مجال العملات الرقمية جوردان فيش، المعروف باسم "Cobie"، إن الرسوم الجديدة قد تهدف إلى منع المستخدمين من استغلال الفرق بين Tether وUSDC للتحويل المجاني إلى الدولار، وهو ما يؤدي إلى تقليص المعروض من USDC.

وقال: "Tether تفرض رسومًا على الخروج، مما جعل الخيار الأرخص هو تحويل USDT إلى USDC ومن ثم تحويل USDC إلى الدولار بدون رسوم، وهو ما يقلل عرض USDC ويُبقي على عرض USDT. هذا مجرد تخمين."

ورد عليه الرئيس التنفيذي لCoinbase، براين أرمسترونغ، مؤكدًا تحليله بكلمة واحدة فقط: "Yep."

تجدر الإشارة إلى أن Tether تفرض رسومًا بنسبة 0.1% أو 1,000 دولار (أيهما أعلى) على عمليات الاسترداد التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار.

ووفقًا لبيانات DefiLlama، ارتفعت القيمة السوقية لـ USDT بنسبة 20% منذ بداية العام، بينما ارتفعت القيمة السوقية لـ USDC بنسبة 47% خلال نفس الفترة.

وقال جيمس سيففارت، محلل صناديق المؤشرات في بلومبيرغ، إن Coinbase ربما تتحمل تكلفة يتم الآن تمريرها إلى المستخدمين.

وأضاف: "هذا يُشبه رسوم الإنشاء/الاسترداد في صناديق المؤشرات. إذا كانت Coinbase تُسهّل هذه التحويلات بناءً على تدفق أحادي الاتجاه، فهي على الأرجح تتحمل تكلفة، ويبدو أنها تنقلها الآن... مع إضافة بعض الربح."

تراجع في أرباح Coinbase

وتأتي هذه الرسوم الجديدة في ظل تسجيل Coinbase لإيرادات أقل من توقعات المحللين للربع المنتهي في يونيو، إذ بلغت إيراداتها 1.5 مليار دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى ما بين 1.56 و1.59 مليار دولار.

وانخفض سهم Coinbase بنسبة 8% عقب إعلان نتائج الربع الثاني.

وفي تقريرها للربع الأول، سجلت الشركة انخفاضًا بنسبة 10% في إجمالي الإيرادات، وتراجعًا بنسبة 95% في صافي الدخل بسبب الخسائر غير المحققة في حيازاتها من العملات الرقمية.