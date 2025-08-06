إرشادات هيئة الأوراق المالية الأمريكية بشأن توكنات التحصيص السائل تُعد انتصارًا للـ DeFi والمؤسسات

تام شمس - الأربعاء 6 أغسطس 2025 06:00 مساءً - يشيد قطاع العملات المشفّرة بأحدث إرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن التحصيص السائل، معتبرًا إياها انتصارًا نادرًا على صعيد التنظيم، وخطوة كبيرة نحو تعزيز التمويل اللامركزي (DeFi) واعتماد الأصول الرقمية من قبل المؤسسات.

صدرت الإرشادات يوم الثلاثاء، حيث أوضح فريق عمل الهيئة أنه في ظل ظروف معيّنة، لا تُعتبر أنشطة التحصيص السائل ولا التوكنات الناتجة عنها عروض أوراق مالية.

وقالت مارا شميدت، الرئيسة التنفيذية لشركة Alluvial المطوّرة لتقنيات البلوكشين، لموقع كوينتيليغراف: "يمكن للمؤسسات الآن دمج توكنات التحصيص السائل (LSTs) في منتجاتها بثقة، ما سيفتح مجالات جديدة للإيرادات، ويوسّع قاعدة العملاء، ويمكّن من إنشاء أسواق ثانوية للأصول المحصصة". وأضافت: "هذا القرار يمهّد الطريق لموجة من المنتجات والخدمات الجديدة التي ستُسرّع مشاركة الجمهور في أسواق الأصول الرقمية".

وقد سعت شركات العملات المشفّرة طويلًا للحصول على توجيه تنظيمي من الهيئة بشأن التوكنات السائلة. وفي يوم الخميس، وجّهت مجموعة من أصحاب المصلحة في شبكة سولانا رسالة إلى الهيئة تدعو لإدراج هذه الأصول في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).

والتحصيص السائل هو عملية إيداع أصول مشفّرة لدى مزوّد طرف ثالث مقابل الحصول على توكنات إيصال تحصيص، يمكن تداولها أو استخدامها في الـ DeFi دون انتظار فترة فك التحصيص.

وقال لوكاس برودر، الرئيس التنفيذي لشركة Jito Labs، لكوينتيليغراف: "إرشادات اليوم بشأن التحصيص السائل تُظهر نفس الفهم المتعمّق لتقنية LST الذي لمسناه من فريق عمل الكريبتو حين التقينا بهم حول هذا الموضوع في فبراير الماضي".

ورغم الترحيب الواسع من مجتمع العملات المشفّرة، فإن الإرشادات الجديدة لاقت انتقادات من داخل الهيئة نفسها، إذ أعربت المفوضة كارولين كرينشو عن رفضها الشديد، محذّرة من أن البيان يستند إلى افتراضات ضعيفة ويقدّم قدرًا ضئيلًا من الوضوح التنظيمي.

أنشطة التحصيص السائل واختبار هاوي

قالت كاثرين دولين، المستشارة العامة ومسؤولة الامتثال في شركة Bitwise، إن "الهيئة توضح أن بعض أنشطة التحصيص السائل لا تنطوي على أوراق مالية، وبالتالي لن تكون مطالبة بالتسجيل".

ومن المرجح أن يعتمد تحديد ما إذا كان النشاط يندرج ضمن الأوراق المالية على عنصر أساسي في "اختبار هاوي"، وهو المعيار القانوني المستخدم لتحديد ما إذا كان الأصل أو المعاملة عرض أوراق مالية.

ووفقًا للهيئة، فإن مزوّدي التحصيص السائل الذين يقتصر دورهم على وظائف "إدارية أو مكتبية" مثل إصدار توكنات تمثل ملكية الأصول المحصصة قد لا يخضعون لمتطلبات تسجيل الأوراق المالية. ويشمل ذلك من يصدرون "توكنات إيصال التحصيص"، وهو المصطلح الذي تستخدمه الهيئة للإشارة إلى الأصول المشفرة التي يحصل عليها المودعون مقابل تحصيص أصولهم.

وتكتب الهيئة: "عند تقييم الواقع الاقتصادي للصفقة، يكون المعيار هو ما إذا كان هناك استثمار أموال في مشروع مشترك يقوم على توقع منطقي لتحقيق أرباح تُستمد من الجهود الريادية أو الإدارية للآخرين".

وقد تُسهم موجة التبنّي المؤسسي هذه في دعم المتداولين الأفراد وتعزيز خدمات الـ DeFi، إذ قالت شميدت: "ستتمكن المنصات الموجهة للأفراد من جذب المزيد من المستخدمين عبر توفير وصول سلس إلى مكافآت التحصيص دون قيود الحجز، بينما يستفيد النظام البيئي ككل من زيادة السيولة والابتكار".